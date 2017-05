Fundación Batuta organiza concierto que une a dos generaciones

La Fundación Nacional Batuta organizó un concierto que contará con la participación de 100 intérpretes, entre jóvenes y músicos avanzados, con el ánimo de impulsar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, que en Bogotá provienen de localidades como Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar y Suba.



El encuentro ‘Unidos por la Música: dos países, dos generaciones’, el cual se realiza en el marco de las temporadas cruzadas del Año Colombia-Francia, será la oportunidad para que un grupo de niños, niñas y adolescentes de la Orquesta Batuta Bogotá puedan compartir escenario con solistas internacionales y músicos profesionales de la Orquesta Nueva Filarmonía, bajo la dirección de Ricardo Jaramillo.

Junto con esta agrupación mixta estará el flautista francés Samuel Bricault, quien ha dado recitales en escenarios como el Royal Albert Hall, de Londres; el Concertgebouw, de Ámsterdam y el teatro Châtelet, de París, entre otros.



“En este concierto hay un aspecto emocional de reunir distintas generaciones en una experiencia común, que es la interpretación de la música sinfónica. También representa una posibilidad simbólica de mucho poder: los aprendizajes estéticos de la infancia pueden tornarse en un camino profesional. Los niños pueden sentir y pensar que la música es un camino de vida”, dice Jaramillo, creador y director de la Nueva Filarmonía.



Por su parte, Bricault asegura que integrarse con la Orquesta Batuta “ha sido una experiencia sensacional. Interpretar la flauta junto a una agrupación me ha servido para aprender sobre la relación entre el cuerpo, la voz, los ritmos y la música en general”.



Además, el francés se refirió al carácter social que motivó esta iniciativa, al igual que a la idea de generar transformaciones reales a través de la música.



“Este tipo de ejercicios que he hecho con Batuta es lo que me gustaría hacer siempre en mi vida. Es decir, hacer música con personas que tienen necesidades o enfrentan una problemática. Sé que no voy a cambiar sus realidades, pero intento poner mi granito de arena para ayudarles a ser felices”, dice el flautista.



El evento conjunto se llevará a cabo este miércoles en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá. El repertorio está compuesto por obras de intérpretes como Edward Elgar, Saverio Mercadante y Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

¿Dónde y cuándo?

Miércoles, 8 p. m. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: primerafila.com.co. De 10.000 a 50.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO