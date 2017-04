Justin Bieber estremece a Bogotá en El Campín

Casi 24 horas antes de que comenzara el concierto de la noche de este miércoles en Bogotá, decenas de personas llegaron a los alrededores del estadio El Campín, en busca de quedarse con el mejor lugar para ver a su ídolo: Justin Bieber.



Las puertas se abrieron cuando caía la tarde y sobre las 7:50 p.m salió al escenario la artista colombiana Ali Stone, quien no solo hizo las veces de DJ sino que también cantó, interpretó la guitarra y preparó las emociones del público para lo que venía a continuación.

Tras un corto período de espera que estuvo acompañado por un video introductorio, Bieber apareció en tarima de forma espectacular: ascendiendo con suspenso dentro de un gran cubo transparente.



Como en conciertos anteriores, su presentación en Bogotá también empezó con la canción 'Mark my words', seguida de 'Where are U now'. Aquí se encendieron los fuegos pirotécnicos mientras que un grupo de bailarines profesionales seguía los movimientos del cantante con gran precisión.



Una vez fueron superados algunos inconvenientes de sonido, Bieber se sentó en un sofá color vinotinto, agarró su guitarra y cantó 'Cold Water', 'Love Yourself' y 'Been You' en formato acústico.