Justin Bieber aterriza el 12 de abril en Bogotá

Ya se acerca la cita de los ‘beliebers’ con su gran ídolo, el cantante canadiense Justin Bieber: el próximo miércoles el Estadio El Campín lo recibirá nuevamente, como parte de su gira mundial Purpose.



Sea para alegrar a sus fanáticos, o provocando a sus detractores y a los puristas de la música, el hecho es que Bieber siempre despierta emociones a donde llega. En Lima, Perú, en donde aterrizó el pasado 4 de abril, abarcó los titulares de la prensa desde que descendió de su avión privado y luego, cuando dio una vuelta por el balneario Asia, antes de su concierto el miércoles.

En sus tres conciertos en Brasil, el canadiense entregó un set de 21 canciones, centrándose en sus principales éxitos, los que están en la mente de sus fanáticos. Entre ellos, los que en sus grabaciones contaron con las colaboraciones de los proyectos DJ Major Lazer, Jack Ü y DJ Snake.



Es un concierto que muestra sin complicaciones el salto de Bieber de adolescente a hombre: no tiene misterio en pasar de What Do You Mean? (del 2015) a Baby (2010). Si bien, solo son siete años de diferencia entre su debut y el lanzamiento del último sencillo, Let Me Love You, tanto el artista como su público han crecido juntos.



Si se toman sus anteriores conciertos como adelanto de lo que se verá en Bogotá, habrá momentos muy diversos, entre los acústicos (como Love Yourself) y los muy electrónicos.



Este es el segundo concierto de Bieber en Colombia. El primero fue el 29 de octubre del 2013, también en el estadio El Campín, cuando el cantante tenía apenas 19 años (hoy tiene 23). Desde entonces, el artista ha agregado a su repertorio un álbum, Purpose (2015) que es muy diferente a todo lo que había hecho antes y que incluye éxitos como Sorry y Where Are Ü Now.



El invitado nacional al concierto del miércoles en Bogotá será la artista Ali Stone, una cantautora y DJ que ya está abriendo mercado internacional con sus presentaciones en festivales como el Electri Daisy Carnival.

La polémica lo persigue

Desde hace unos años, el ídolo juvenil es foco de escándalos, rumores, demandas y persecuciones ‘paparazzi’. En Colombia se le recuerda por esta imagen, cuando salió de noche a hacer un grafiti en la calle 26, algo que sus fanáticos vieron con buenos ojos pero encendió un debate distrital.

Justin Bieber en la calle 26, en Bogotá. Foto: CityTv

Talentoso desde niño

Por mucho que lo critiquen, lo cierto es que Justin Bieber sí demostró desde la infancia un talento especial para la música. Fueron sus videos en YouTube de cuando era un desconocido los que abrieron el camino para que el canadiense sobresaliera. Recomendación: ‘googlear’ “Justin Bieber First Video”.



¿Cuándo y dónde?

Miércoles 12 de abril, Estadio El Campín, boletas desde 120.000 hasta 680.000 pesos, en Tuboleta.com.



