‘Este concierto es un sueño de vida’: Juancho Vargas

Para su tesis de grado, la periodista Natalia Metrio quiso hacer un documental sobre la época dorada que vivieron las grandes orquestas y los sellos discográficos en Medellín, desde comienzos de los años 60 hasta finales de los 70.

Gracias a esta investigación, Metrio conoció al maestro Juancho Vargas, quien además de ser pianista, arreglista de varias agrupaciones y compositor, también fue el director artístico de la Orquesta Sonolux.



Según cuenta el mismo Vargas, la periodista le preguntó: “¿Cuál es el sueño más grande que tiene usted hoy, a sus más de 80 años?”, a lo que él respondió: “Me encantaría volver a tener una Big Band con mis viejos colegas, pero además quisiera tomar unos muchachos jóvenes y dedicarles el tiempo que sea necesario para volverlos músicos profesionales”.



Aunque semejante aspiración parecía imposible de cumplir, dada la falta de recursos y la dificultad que representaba reunir a intérpretes de tan avanzada edad, Metrio y Vargas lograron convocar a los maestros Álvaro Rojas, quien es saxofonista, clarinetista y fundador de la Escuela Superior de Arte; Frank Cortés, compositor que por muchos años se desempeñó como cantante de la Orquesta Sonolux, y León Cardona, guitarrista, tiplista y pionero del jazz en Colombia.



Luego hicieron un recorrido por varios municipios de Antioquia, buscando jóvenes talentos que quisieran aprender junto a estas leyendas de la música.

León Cardona (izq.) y Juancho Vargas. Foto: Santiago Franco / Cortesía: Natalia Metrio

El resultado de su travesía fue un grupo de 20 intérpretes –con los que han ensayado cada domingo durante los últimos tres años– que se presentarán junto a los maestros el próximo 19 de mayo en el teatro Pablo Tobón, de Medellín.



“Realmente, esto es algo que lo pone a uno ‘arrozudo’, porque volver a estar en compañía de esas glorias que tanto le han aportado a nuestro país es muy gratificante. Todos los días estoy reviviendo recuerdos y puedo asegurar que este concierto es un sueño de vida”, aseguró Vargas.



Sobre el trabajo que ha realizado con sus estudiantes, el músico dijo que “ellos han caído en la cuenta de que lo que están haciendo con nosotros es aprender. Se convencieron de que en el conservatorio, a uno le entregan la parte técnica, pero para hacer buen jazz no es suficiente saber leer partituras. Una cosa es cómo se lee y otra, cómo se interpreta”.



‘El sueño del maestro’, como se llama este concierto, tiene como objetivo rescatar la memoria sonora de Medellín como epicentro musical, mediante la interpretación de obras de jazz swing, propias del formato de Big Band, pero enfocadas en los sonidos colombianos de autores como Pacho Galán, Edmundo Arias y, especialmente, Lucho Bermúdez, con quien el maestro Vargas vivió incontables anécdotas.



“Me puse muy nervioso cuando Alfonso Bermúdez me ofreció ser el pianista de su hermano Lucho. Entonces, para quitármelo de encima, le pregunté: ‘Bueno, ¿y cuánto me ofrece él? Y llega y me dice: ‘Le ofrece un sueldo de 800 pesos mensuales’, que en el año 55 era mucho dinero”, recuerda el músico.



Su relación laboral con Bermúdez duró casi tres años, hasta que en 1957 le ofrecieron ser el director artístico de la Orquesta Sonolux.



“Me preguntaba ‘¿Y ahora qué hago con el maestro Lucho? ¿Cómo le voy a renunciar?’ Entonces, don Antonio Botero, el fundador de Sonolux, me dijo: ‘Vea, nosotros lo conocemos muy bien a él. Solo dígale la verdad, y estoy seguro de que va a ser comprensivo y además le va a pedir a usted que lo lleve a grabar con su orquesta’. Y así fue”, cuenta el artista.



Curiosamente, el primer concierto del maestro Vargas con Sonolux también fue en el teatro Pablo Tobón, en 1965. Según recuerda, “esa noche le abrimos al músico estadounidense Paul Winter. Yo estaba tan emocionado y nervioso que no sabía si salir o no. Era muy joven y eso me daba mucho susto”.



Ahora, 52 años después, Vargas volverá a pisar la tarima de este teatro, en un concierto que busca recaudar fondos para financiar la posproducción del documental dirigido por Metrio, en el que el maestro contará esta historia y la de otros músicos legendarios.

¿Dónde y cuándo?

19 de mayo, 7 p. m. Teatro Pablo Tobón Uribe (carrera 40 n.° 51-24, Medellín).

Informes en el teléfono (4) 2397500. Boletas disponibles en la taquilla del teatro. Precio: 35.000 y 55.000 pesos.



