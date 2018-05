Jon Faddis, en el firmamento del jazz

Hace un par de semanas, en una de las clases que dicta el trompetista estadounidense Jon Faddis, unos estudiantes hicieron una presentación sobre pianistas legendarios de jazz. Cuando hablaban de Eubie Blake, uno de los precursores del ragtime, Faddis recordaba: “Yo toqué con él”.



Fue un pensamiento que se repitió cuando sus alumnos mencionaron otros célebres nombres, como Duke Ellington, Count Basie, Thelonious Monk, figuras que forjaron la historia del género y compartieron escenario en algún momento de su carrera con Faddis.

“Esa es una de las cosas con las que soñaba cuando era un joven músico: ‘De pronto voy a tener la oportunidad de compartir escenario con algunos de estos tipos que son mis héroes’. Y estoy viviendo un sueño”, recalca Faddis en una charla telefónica antes de su presentación de mañana en el Festival de Jazz del Teatro Libre.



El músico, que también da clases en el Conservatorio de Música de la Universidad Estatal de Nueva York en Purchase, cuenta que desarrolló una relación muy temprana con el instrumento.



Cuando era niño, sus padres le hicieron una pregunta en apariencia hipotética sobre qué instrumento le gustaría tocar, y luego de desechar la idea del piano, el saxofón y el trombón, una imagen en televisión lo hizo decidirse por la trompeta.



“Recuerdo haber visto a Louis Armstrong en televisión en 'The Ed Sullivan Show', así que dije trompeta. Y, de pronto, mis padres salieron y me compraron una trompeta y empecé a tomar clases”, recuerda.



Cuando tenía 10 años y ya tomaba clases con su segundo profesor, Faddis empezó a desarrollar esos tonos agudos que se han convertido en una de sus marcas principales al interpretar el instrumento.



Aquel profesor era un tipo familiarizado con el jazz que no solo lo hizo trabajar muy fuerte para llegar a ese tono, sino que le enseñó el trabajo de otra leyenda del jazz, Dizzy Gillespie, quien además se convertiría en uno de sus mentores.



“No puedo enfatizar lo suficiente lo que Dizzy significó cuando trabajé con él y lo que significa ahora que se ha ido hace un tiempo. Recuerdo la primera vez que toqué con él, casi me desmayo, estaba tan nervioso... Pero tener a alguien que admiraba, que interpreta el mismo instrumento y era un héroe, y que esa persona me apoyara, y fuera amable y estuviera dispuesta a compartir, eso significa todo, todo... No sería lo que soy sin Dizz”, resalta Faddis.

Admiración mutua

La relación de los dos trompetistas fue fructífera y de admiración, al punto de que el propio Gillespie aseguraba que Faddis era el mejor trompetista de todos, incluyéndolo a él.



“Aunque no estoy de acuerdo con él… –bromea Faddis–. Dizzy era más que un trompetista, y creo que eso es lo que mucha gente olvida; era un bailarín, un cantante, un gran compositor, y lo más importante, que es una de las cosas que he tomado tanto de Dizzy como de mi padre, es ser un maestro”, enfatiza.



A Faddis le genera orgullo haberse presentado junto a Eubie Blake, que nació en 1883 y fue uno de los pioneros del jazz. Incluso se le atribuye la etimología del nombre del género.



Faddis recuerda que a pesar de que Blake no quería tocar, aquel fue un momento hermoso. “Tocamos una de sus canciones, 'Memories of You'. Me la enseñaron dos minutos antes de subir al escenario y al final de nuestra presentación, después de tocar esa única canción, Eubie Blake dijo que desearía haber tenido un hijo como yo. Cosas así me derriten el corazón y es algo que trato de emular; muy a menudo dejo que los músicos jóvenes se sienten con mi banda”, añade.

Además de estas experiencias en los más exclusivos circuitos del jazz, Faddis también solía hacer algunas grabaciones de estudio para discos comerciales y publicidades de TV. Fue en una de esas sesiones en las que resultó interpretando la trompeta en una de las canciones más populares del siglo XX: 'YMCA' de The Village People.



Faddis recuerda la anécdota entre risas: “Pasó un día. Fuimos al estudio, éramos tres o cuatro trompetistas; yo sabía los arreglos y era como cualquier otra sesión, pero esa grabación se convirtió en un gran éxito, fue increíble. Y fue divertido hacerlo. ¿Quién iba a saber que iba a ser semejante éxito?”.

Selección mundial

En su prolongada carrera, Faddis también nombra con satisfacción su experiencia en la Banda de Jazz del Carnegie Hall, que nació en 1991 y en la que, según el trompetista, participaron algunos de los músicos más importantes, como Dick Oatts, Slide Hampton y Lou Soloff.



“Algunas veces era un poco asustador porque mucha de la música que íbamos a interpretar fue escrita específicamente para ese concierto, era totalmente nueva... Y tuve la oportunidad de invitar a muchos de los músicos más viejos, que no son tan populares, de los 30 y los 40, como Snooky Young, Gerald Wilson, Flip Phillips. Fueron momentos mágicos”, añade.



En Bogotá, Faddis se presentará el sábado junto a David Hazeltine en el piano, Kiyoshi Kitagawa en el bajo y Dion Parson en la batería, con quienes lleva tocando cerca de 40 años.



El músico además ofrecerá también el sábado una clase maestra, en la que tal vez resalta una de las cosas que para él es fundamental en la música: aprender a escuchar.



“En estos días tenemos acceso a miles de canciones con solo presionar un botón, pero realmente no escuchamos la mayoría de esas canciones; creo que los intérpretes jóvenes se vuelven inmunes a escuchar la música para estudiarla, y la oyen como en segundo plano de lo que sea que estén haciendo, y la escuchan en volúmenes muy altos, que es malo para sus oídos”, dice.



“Yo como trompetista sé muy bien lo que quiero escuchar de un baterista, un bajista o un piano, pero la mayoría de los estudiantes van hacia adelante, no escuchan realmente, y eso es una pena, realmente”, asegura antes de despedirse.

Dónde y cuándo

Jon Faddis se presentará con su cuarteto este sábado, a las 8 p. m. Teatro Libre de Chapinero. Calle 62 n.° 9A-65. Informes en TuBoleta.com.