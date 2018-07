Idan Raichel, el músico israelí que rompe fronteras

Un concierto o una grabación del músico israelí Idan Raichel podrían ser la materialización perfecta de aquella leyenda bíblica de la torre de Babel. Pero en vez de una confusión de dialectos, aquí hay una sinfonía de ritmos, voces e instrumentos de varias culturas.



Después de alcanzar gran popularidad en su país por mezclar voces etíopes con sonidos pop, Raichel emprendió un camino que lo llevó a colaborar con más de 150 músicos y cantantes de todo el planeta.

“Creé el proyecto como una plataforma para lanzar todos mis álbumes y para cantar en vivo, no lo llamé Idan Raichel porque no me veía como un líder que cantaba y se presentaba como un 'frontman', pero sí como un productor que de vez en cuando produciría canciones para otras personas que otras personas cantarían. Por eso lo llamé The Idan Raichel Project”, le responde el músico a EL TIEMPO.



Raichel, que empezó interpretando el acordeón a los 9 años, atraído por los sonidos de la música gitana y el tango, considera que con este proyecto multicultural ha logrado construir puentes entre las culturas y romper fronteras, pues sus integrantes han llegado de países con visiones totalmente extremas.



“Siento que a través de la música podemos comunicarnos juntos, encontramos respuestas sobre el racismo, sobre las desapariciones, sobre política, incluso hablamos con gente del otro lado de las fronteras, que han definido como enemigos, pero que con este proyecto hemos creado una hermosa isla”, asegura.



Incluso en sus primeros trabajos, Raichel parecía estar luchando contra los estereotipos sociales, pues asegura que la comunidad etíope ha sufrido mucho a causa del racismo en Israel, así que sintió que al trabajar con ellos luchaba contra esta discriminación.



“Lo interesante de las colaboraciones con los artistas palestinos es que viven al otro lado de la frontera, que no podemos cruzar sin pasaportes, así que nos tuvimos que comunicar 'online'. La comunidad marroquí siempre ha sido muy grande en Israel, pero nunca hemos escuchado sus ritmos en las principales emisoras de radio, así que los llevamos por primera vez allí y nos sentimos muy honrados”, explica.

Hablamos con gente del otro lado de las fronteras, que han

definido como enemigos, pero que con este proyecto hemos creado una hermosa isla

Primera lección de piano

Para Raichel, que nació en 1977, es difícil determinar cómo fueron sus comienzos en la música, pues los límites entre el proceso de creación de su tercer álbum se confunden con el lanzamiento del segundo, y a su vez este se difumina con el primero. “En tu primer álbum realmente estás trabajando desde el día que naciste, el primer álbum nace con la canción de cuna que tu abuela te cantó cuando eres un bebé. Tu primer álbum no nace con la primera canción que escribiste, tal vez nació con la primera lección de piano que tomaste cuando eras un niño”, reflexiona el músico.



Su formación musical lo llevó a escuelas de jazz y a colaborar en sesiones de grabación, pero finalmente Raichel decidió construir un espacio que reflejara sus ideales musicales. Así nació The Idan Raichel Project, por el cual han pasado músicos y cantantes de origen hebreo, latino, francés, alemán, árabe, amárico...



“Cada miembro del proyecto debe ser talentoso en lo que haga... También tiene que ser auténtico, no querer sonar como alguien más, sino tratar de traer el sonido del lugar de donde viene, incluso ser algo patriótico de tu nación o de tu ciudad”, añade el músico.



Y a pesar de la riqueza que significa el proyecto, hacer giras con semejante número de músicos se planteaba como una pesadilla logística. Por eso, Raichel seleccionó un grupo de artistas versátiles que modifica en cada presentación –en Bogotá, por ejemplo, lo acompañarán los vocalistas Maya Avraham y Yahalom David; Eyal Sela, que interpreta instrumentos de viento de madera, y el guitarrista Ofer Mizrahi–.



“Cuando voy a cantar en vivo, siempre cambió a los integrantes de la agrupación, algunas veces son 15 personas, otras, 4 o 7, incluso proyectos en solitario o algunas grandes orquestas. Es importante para nosotros mantenerlo no como una rutina, sino como algo que siempre sea emocionante e interesante, y cuando hacemos eso creo que los espectadores también lo sienten. Por eso creo que es una celebración de energía”, añade.



Entre esa numerosa nómina de artistas con los que ha colaborado, Raichel por ejemplo trabajó con la colombiana Martha Gómez, con la que compartió escenario hace diez años en Israel. “Fue fenomenal, me sentí bendecido por trabajar con ella; para mí siempre fue una cantante colombiana, no solo una buena cantante, sino una cantante colombiana, cuando interpreta su guitarra y canta sus canciones están los paisajes de Colombia, sus conflictos, su belleza. Amo su voz, su ternura, su manera de contar, siempre he sentido que si fuera una mujer y hablara español, quisiera sonar como ella”, confiesa Raichel.



El músico finaliza la entrevista invitando a los lectores y a sus seguidores a que le envíen preguntas, sobre su música o sobre Israel, a sus cuentas de Instagram o Twitter (@idanraichel). Es una manera de ponerle otros pisos a su torre de Babel.

Cuándo y dónde?

11 de julio, 8 p. m., en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Informes: 377-9840. Boletas desde 20.000 hasta 120.000 pesos.



YHONATAN LOAIZA GRISALES

Cultura y Entretenimiento

En Twitter: @YhoLoaiza