Vuelve a Bogotá la magia sinfónica de Harry Potter

El músico Jeffrey Schindler cuenta que es un poco reacio a las tendencias y a las modas contemporáneas. Sin embargo, hace unos años, cuando compraba comida en una noche de verano en Los Ángeles, decidió llevar también una copia de 'Harry Potter y la piedra filosofal', la primera entrega de la exitosa saga de la escritora británica J. K. Rowling.

En su casa tomó el libro y empezó a leerlo. Se lo devoró esa misma noche. “Me cautivó totalmente. Me fui a dormir, me levanté al día siguiente y fui a la librería cuando abrieron para comprar la segunda y la tercera parte”, le cuenta Schindler a EL TIEMPO.

Esa fue la entrada del músico a este universo literario y cinematográfico, y ahora Schindler será la batuta del concierto 'Harry Potter y la Cámara Secreta', en el que la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará la banda sonora compuesta por John Williams, con la proyección de la película en alta definición en forma simultánea.



“Me encanta el maravilloso mundo mágico que creó J. K. Rowling, es realmente un fenómeno cultural que impactó al mundo desde hace 20 años. Es un privilegio estar involucrado en ese universo”, explica.



Para el espectáculo, Schindler ha tenido varios ensayos con los integrantes de la Sinfónica, quienes no solo han preparado la música para la presentación, sino que han buscado la manera precisa para que se sincronice con la película.



“Conozco el proceso de cómo la música funciona en el cine. He colaborado con muchos compositores en darles vida a sus trabajos, así que entiendo el procedimiento técnico en que están involucrados para sincronizar las partituras”, asegura el músico, quien durante el concierto tendrá una pantalla en la que verá una copia especial de la película, que tiene elementos visuales que lo ayudarán a coordinar los sonidos con lo que sucede en la pantalla.



John Williams es uno de los compositores de música para cine más famosos de la historia, ha ganado cinco premios Óscar y ha creado la banda sonora de éxitos como 'Star Wars', 'Indiana Jones', 'Tiburón' y 'Supermán'.



“Me siento muy privilegiado de estar trabajando con las composiciones de Williams (...). Hay diferentes maneras de aproximarse a cómo se debe tratar musicalmente una escena en particular, pero no hay nadie mejor que él, por su vasta experiencia y su consumada creatividad, por la manera como hace que la música aparezca”, agrega Schindler.

Dónde y cuándo

Viernes, 8 p. m. Sábado, 3 y 8 p. m. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Carrera 7 n.° 22-47, Bogotá. Más informes en el sitio TuBoleta.com. Boletas: desde 98.000 hasta 160.000 pesos.