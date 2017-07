‘Me enorgullece ser el pionero de la salsa en Colombia’: Fruko

¿Qué siente al celebrar 50 años de trayectoria artística?



La felicidad es indescriptible y mi sensación de satisfacción no puede ser mayor. 50 años de recorrido me han permitido ser a la vez testigo y protagonista de las trasformaciones que ha experimentado la música tropical en el mundo. Y eso es un privilegio.

¿Y cómo lo ha festejado?



Gozando, como me gusta. En Medellín participamos en el concierto de las figuras vivas de la salsa, y en Nueva York cantamos junto con Willie Colon, Eddie Palmieri y otras cuantas estrellas de la música tropical. La próxima semana nos vamos de fiesta a Londres; luego, pasaremos por Bruselas, Milán, Barcelona y Madrid.



¿Cuál es la fórmula para mantener viva la llama de la música tropical en el mundo?



El fuego se aviva cuando se persiste en el entusiasmo. Si la alegría no fuera mi bandera quizá no hubiera grabado más de 8.000 canciones ni hubiera podido romper todas las fronteras culturales que he derribado con mi música.



Se dice que usted es muy disciplinado, ¿es esa otra clave de las claves su éxito?



Totalmente. Siempre me he mantenido al margen de los vicios y solo me concentro en las metas. Nada es tan importante como la lucidez a la hora de sintonizarse con el público, con sus gustos y sus exigencias.



¿Qué opina sobre las nuevas tendencias de la música tropical en Colombia?



Muchas agrupaciones llevan un riguroso proceso de estudio, trabajo e innovación y eso merece toda mi admiración. Se está dando, además, un sensacional fenómeno de fusión de ritmos. Siempre son bienvenidas las apuestas musicales revolucionarias y hoy muchos jóvenes están llegando puntuales a la cita con el éxito.



¿Qué de todo lo que ha hecho es lo que más lo enorgullece?



Me enorgullece ser el pionero de la salsa en Colombia. Me conmueve haber sido intérprete de Los Corraleros de Majagual y haber interpretado composiciones de personajes como Liceo Herrera, Calixto Ochoa, Lisandro Mesa y Alfredo Gutiérrez.



¿Y qué ha sido lo más emocionante?



Compartir tarima con las mejores orquestas del mundo en Nueva York y gestar bandas como Fruko y sus Tesos, los Latin Brothers y la Sonora Dinamita.



Usted también se ha destacado como tutor de muchos artistas, ¿cómo ha sido esa experiencia?



Siendo tutor he cultivado lo que llamo el ‘feeling’, es decir, la capacidad de conectarme con la vibra de los demás. Leyendo escalas tonales, he aprendido a leer escalas emocionales y me complace mucho decir que les puse una buena inyección de actitud a artistas como Joe Arroyo, Juan Carlos Coronel, Diego Gale, Wilson Saoko Manyoma y Margarita Vargas.



¿Cuál es su mejor recuerdo de Joe Arroyo?



No he conocido mejor tono ni intervalos musicales más acertados que los suyos. Cambiaba de nota como ninguno. Hablaba ‘patois’ y papiamento con una fluidez increíble y era experto en enamorarse a primera vista.



¿Cuál ha sido la experiencia más dura de su carrera?



No fue fácil reunir a músicos tan heterogéneos en las agrupaciones que he liderado. A veces, una banda es como un ejército espiritual, y conformarlo implica priorizar la música sobre los egos.



¿Cuáles han sido sus principales musas de inspiración?



El Caribe, por su riqueza musical; la mujer, por su complejidad; la naturaleza, por su diversidad; los ancianos, por su sabiduría; los niños, por su inigualable capacidad de asombro; el cosmos, porque, como la música, es infinito, y Colombia, por ser una potencia mundial de melodías y armonías.

La era dorada de Fruko

Dónde: Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Carrera 7 n.° 22-47. Cuándo: el 19 de agosto a las 8:00 p. m. Precio: entre 50.000 y 170.000 pesos

MARÍA LUNA MENDOZA

Redacción Domingo