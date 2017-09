Ellis Marsalis, la raíz de una dinastía de jazz

Fue en esa Nueva Orleans alegre, libre, desfachatada y desafiante que tuvo lugar hace exactos 100 años la primera grabación oficial de la historia del jazz: ‘Livery Stable Blues’, de la Original Dixieland Jass Band (sic). Ese era el sonido que se imponía entonces: el estilo ‘dixie’ de vientos rápidos y burlones (en esta grabación hasta emulaban el rebuzno de un burro) ‘pegaba’ en los festivales y en las cantinas.



Y así fue por muchos años, pero Ellis Marsalis Jr. ofreció resistencia. Él estaba pensando en otra cosa. En plenos años 40, el proyecto de saxofonista tenor se convirtió en pianista y se fue por el sonido ‘bebop’ de Charlie Parker.

Esta noche, uno de los músicos más innovadores de su momento en Nueva Orleans, impulsor del estudio del jazz en Estados Unidos y además la cabeza de una de las dinastías más prolíficas de la historia de la música, los Marsalis, se presenta por primera vez en Bogotá, a sus 82 años. Su concierto es el penúltimo del XXIX Festival de Jazz del Teatro Libre.



“En ese entonces (los 40) no estaba pensando en hacerme a un nombre”, contó Marsalis, en diálogo telefónico con EL TIEMPO, acerca de esos primeros años: “Para cuando tenía 13 años, había descubierto el ‘rhythm & blues’, tocando el saxofón, y ahí conseguías que te vieran las chicas. El ‘bebop’ llegó luego, y cuando empecé a escuchar a esos gigantes, esa música me habló y acepté el reto”.



Ellis Marsalis Jr. es el padre de Wynton, Branford, Delfeayo y Jason (este último estuvo hace unos años en Colombia, y es quien lo acompaña en la foto), cuatro destacados jazzistas fundamentales en la renovación del género en las últimas décadas, que han dejado su legado en escuelas de música como la de Berklee.



“A diferencia de ellos, comencé estudiando música en una universidad católica en la que no les importaba el jazz, pero aprendí a tocar el instrumento correctamente –explica Marsalis, quien es como una bisagra generacional con la música académica– y también estuve expuesto a la escuela europea de la música. Entre más aprendía de esta, más lo aplicaba al jazz”.



Marsalis Jr. recuerda que empezó en el momento en el que la segregación racial era legal, así que “al estar en mi propia comunidad, eso dejó unas influencias muy profundas, porque interactuaba con los músicos ya mayores y a la vez con los que estaban interesados en una nueva era de la música, eso pasaba en Nueva Orleans”.



Sobre sus hijos y su reputación, asegura que él no tuvo ‘nada que ver’: “Ellos encontraron su camino, estudiaron para ‘equiparse’ y fueron capaces de tomar sus decisiones para encontrar su propio sonido”.



Para Marsalis, el jazz no ha cambiado realmente: “Los primeros músicos crearon una dirección para su música, con Louis Armstrong, y esta creció hasta una adultez en la que realmente no hay muchos cambios, los músicos miran hacia esa historia hoy y son conscientes de ese legado”.

¿Dónde y cuándo?

Ellis Marsalis. Viernes, 8 p. m. Teatro Libre. Calle 62 n.° 9A-65, Bogotá. Informes: 5936300 y tuboleta.com. Boletas: de 70.000 a 180.000 pesos. Jane Monheit cierra el festival el sábado, 8 p. m.

Oda a Chucho Valdés

La gira por Colombia del maestro cubano Chucho Valdés se cierra en Jazz al Parque de Bogotá, donde estará el 17 de septiembre en el parque El Country, desde las 7:55 p. m.



Este festival empieza el 14 de septiembre con un concierto en el Jorge Eliécer Gaitán y concluye con las dos jornadas de jazz gratis, el 16 y 17 de septiembre. En esos dos días, además de Valdés, se presentarán, entre otros, Juan García Herreros (Snow Owl), Shuffle Demons, la Big Band Bogotá, Gabriel Grossi, The Ploctones, Jazzmeia Horn y la propuesta distrital de Nicolás Ospina y Bituin.

Gastronomía y música

En 1999 nació en Cali Ajazzgo, el festival de jazz de la capital del Valle. En esta ocasión se llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre, en los teatros Municipal y Los Cristales; la Universidad Icesi y el auditorio Comfandi. Se presentarán, entre otros, el colombiano Edmar Castañeda (que hace jazz con arpa), Dida Pelled Trío (Israel), The Ploctones (Holanda), Ernesto Jodos Trío (Argentina-Colombia), Frank Salis Trío (Suiza), Marcelo Torres Trío (Argentina), Cununao (Colombia) y el cubano Chucho Valdés.



El festival tiene muestra gastronómica de comida del Valle del Cauca.

Cuba suena en Medellín

Del 9 del 16 de septiembre tiene lugar Medejazz, que cumple 21 años.



En esta ocasión hay una gran oferta cubana, representada por Chucho Valdés, la orquesta Aragón, el Septeto Santiaguero, el Conjunto Chapotín y sus Estrellas y Roberto Torres, entre otros.



De Italia llega Rosario Giuliani y la cuota colombiana tiene nombres como Jorge Cottes y su Aguabella Latin Jazz; Puerto Candelaria, la agrupación Latina All Stars de Medellín y la orquesta La 33. El invitado especial en esta ocasión es el maestro nariñense Edy Martínez.



Los conciertos serán en Plaza Mayor.

Con Omara Portuondo

La edición 21 de Barranquijazz será del 13 al 17 de septiembre y tendrá como invitados a Camacho Trío, Rosario Giuliani Quartet, de Italia; los brasileños Toninho Horta y Raul de Souza; Chapotín y sus Estrellas, grupo que nació en Cuba en 1950; Terell Stafford Quartet, proyecto de jazz del estadounidense Terell Stafford, que estará con la cubana Omara Portuondo y la española Martirio. También, Roberto Roena & su Orquesta. Los conciertos serán en el salón Jumbo del Country Club (pagados) y la plaza de la Paz (gratuitos).



CARLOS SOLANO

Cultura y Entretenimiento