Depeche Mode: revolucionaria y legendaria

Los ecos de revolución se repiten en la música una vez cada tantos años. Tras presenciar coyunturas inciertas como el Brexit, en Inglaterra, o la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, Depeche Mode estaba lista para cachetear de frente a la realidad.



Su manifiesto fue ‘Spirit’ (2017), un álbum cargado de ira y llamados a la consciencia. La agrupación de Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher incitó a revolución y emprendió una cruzada en el ‘Global Spirit Tour’ para llevar su mensaje.

La gira aterrizó en el Parque Simón Bolívar de Bogotá y conglomeró a casi 8000 personas. Aunque claro, entre todo el público, los millennials jóvenes eran más bien unos especímenes raros.



Estados Alterados abrió la noche con una presentación que para muchos fue la redención de un derecho que siempre le perteneció a la banda paisa.



Los herederos colombianos del ‘synth pop’ de Depeche Mode y quienes ya cuentan con más de 30 años de carrera musical, interpretaron clásicos como ‘Muévete’, ‘La Fiebre de Marzo’, ‘Nada’ y su nuevo sencillo ‘Nada’.

Sin duda ni el tiempo, ni la altura, ni las duras circunstancias que ha atravesado el vocalista le han arrebatado su voz. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

Después de despedir a Estados Alterados, el público esperó ansioso hasta que ‘Revolution’ de The Beatles, otra de esas cachetadas a su época, anticipó la llegada de Depeche Mode.



‘Going Backwards’ fue la canción con la que el grupo se encontró con el público colombiano por segunda vez. Quizá en esos primeros acordes hubo algún error que el público no notó, porque después de los gritos de bienvenida de su fiel fanaticada, Gahan se deslizó sobre el escenario y dijo con una sonrisa, “tal vez deberíamos volver a empezar este número, ¿está bien Bogotá?”.



Aún con más fuerza empezó la canción y también el encuentro que el Simón Bolívar esperaba repetir desde hace ocho años, cuando la banda llegó por primera vez a al país con la gira ‘Tour of the Universe’.



Gore, Fletcher y Gahan condujeron al público en un recorrido por álbumes como ‘Ultra’ (1997) y ‘Playing The Angel’ (2005). Se devolvieron en el tiempo con ‘Barrel of a Gun’, ‘A Pain That I’m Used To’, ‘Useless’ y ‘It’s No Good’, en la que Gahan bailó y giró como un trompo con sus zapatos llenos de escarcha.



La euforia del público estalló al escuchar los primeros acordes de ‘Precious’, escrita por Gore para su hija. La emoción se mantuvo con ‘World In My Eyes’, canción que abre el histórico ‘Violator’ de 1990.



Martin Gore se tomó el micrófono para cantar ‘Home’ e ‘Insight’ con el único acompañamiento del piano y el coro del público cantando al unísono parte del manifiesto de la banda: “you gotta give love” (tienes que dar amor).



Pero después del punto más sutil del concierto llegó el grito anárquico de ‘Where’s the Revolution?’, que el público celebró con los puños en alto.



‘Everything Counts’, del álbum ‘Construction Time Again’ (1983), abrió una tanda de clásicos en la que estuvo ‘Stripped’ y ‘Enjoy The Silence’. Les siguió ‘Never Let Me Down Again’, donde el público supo exactamente seguir la señal de Gahan para mover los brazos al unísono como sucedió por primera vez en el Rose Bowl de Pasadena.

La audiencia, absolutamente conectada, comentaba que esta vez sentían mucho más cerca al grupo que cuando vino a Bogotá por primera vez. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

Sin duda ni el tiempo, ni la altura, ni las duras circunstancias que ha atravesado el vocalista le han arrebatado su voz ni sus movimientos, porque Gahan estuvo impecable.



La audiencia, absolutamente conectada, comentaba que esta vez sentían mucho más cerca al grupo que cuando vino a Bogotá por primera vez.



Después de un breve descanso, el cierre del concierto fue un estallido de éxitos que despegó con una versión acústica de ‘Strangelove’ en la voz de Gore.

Luego con derroche completo de energía vinieron ‘Walking In My Shoes’, ‘A Question Of Time’ y ‘Personal Jesus’, todas interpretadas con absoluta entrega y recibidas con total agradecimiento.



El segundo encuentro entre la banda y su público en Colombia fue toda una revolución musical que de comienzo a fin demostró que Depeche Mode siempre ha estado un paso adelante a su tiempo. Revolucionaria y legendaria desde los años ochenta hasta el día de hoy.



VALERIA MURCIA VALDÉS

Twitter: @ValMurcia