¡Llegó el día de Depeche Mode! Este viernes en el Simón Bolívar

Tras dos conciertos en el Foro Sol, de Ciudad de México, esta semana, la banda británica Depeche Mode llega a Bogotá como su segundo destino en el brazo latinoamericano de la gira ‘Global Spirit’.

En esas presentaciones, el grupo interpretó 20 canciones, con ligeros cambios en el listado entre un concierto y otro, por lo que se puede intuir cómo girará el encuentro con sus fanáticos colombianos en el parque Simón Bolívar, esta noche, con aforo para 14.000 personas.



Depeche Mode revivirá muchos de sus grandes éxitos, pero también habrá espacio para su más reciente álbum, titulado Spirit.



Así como aparecerán canciones como Going Backwards, también se espera que interpreten Enjoy The Silence, Personal Jesus, Policy of Truth, Never Let Me Down Again, Somebody y I Feel You.



Para el concierto, organizado por Move Concerts (otrora Evenpro), los precios de las boletas son de 200.000 y 370.000 pesos, según localidad; debe sumarse el valor del servicio. Se montó un sistema para pago a plazos. Disponibles en: www.primerafila.com.co



Antes de México, la banda de Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher actuó en Rusia, Lituania, Letonia, Finlandia y Polonia.

Dónde y cuándo

Este viernes, 8 p. m. Parque Simón Bolívar. Calles 53 y 63 entre carreras 60 y 68, Bogotá. Apertura de puertas: 4:30 p. m. Informes de boletería en www.primerafila.com.co. Boletas: 200.000 y 370.000 pesos.



CULTURA