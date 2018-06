Comas mundiales de fútbol / Columna

Cuando se informó al mundo que Frank Fabra, futbolista de la Selección Colombia, se había lesionado y que por ello estaba impedido para participar en la Copa Mundial de Rusia, infinidad de notas periodísticas dieron por sentado que él era el único defensa del equipo nacional.



Fueron muchos los casos de esta desinformación: “Este sábado en la mañana, el defensa de la Selección Colombia, Frank Fabra, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla...”, “El jugador de la Selección Colombia de Fútbol, Frank Fabra, se ausentará de la Copa Rusia 2018”, “El defensa colombiano, Frank Fabra, estará fuera de la canchas en este Mundial luego de sufrir una lesión...”.

¿Por qué esa confusión? Resultaría temerario decir que los informadores encargados de redactar la noticia tenían la intención de alterar la realidad con esos datos. Sin embargo, el desconocimiento en el uso de la coma originó esa gran distorsión, porque cuando las comas son explicativas deben marcarse con mucha precaución. Atendamos, por favor a los siguientes ejemplos:



Si decimos “Carlos salió a caminar en compañía de su novia Juliana por el parque”, se está diciendo (aunque no se quiera) que Carlos tiene más de una novia. Para especificar, la palabra “Juliana” debe quedar entre comas, porque solo ella (se supone) es la novia de Carlos. Por tanto, la oración correcta queda así: “Carlos salió a caminar en compañía de su novia, Juliana, por el parque”.



Otros ejemplos: “En la empresa, el director Carlos Gómez revisó los documentos” (se entiende que hay más directores de esa empresa); si se pretende informar que solo hay un director, se escribirá: “En esta empresa, su director, Carlos Gómez, revisó los documentos”. Si leemos “Marcela conversó con su madre, Gloria María, el fin de semana”, nadie duda de que madre no hay sino una, y por eso se aplica aquí la función explicativa de las comas.



Insisto en los ejemplos por su fuerza ilustrativa: “El gerente le dijo a su secretaria, Liliana, que no le pasara llamadas” (tiene una sola secretaria); “El gerente le dijo a su secretaria Lucía que no le pasara llamadas” (tiene al menos dos secretarias).



Pero volvamos al fútbol, el tema mundial por estos días. También con el jugador reemplazante de Fabra hubo muchos desaciertos: “El lateral izquierdo de 34 años de edad, Farid Díaz, fue convocado a la Selección Colombia en reemplazo del lesionado Frank Fabra...”. En este caso, se está diciendo que solo Farid Díaz es el único lateral izquierdo de 34 años; pero, con la afición que hay por el fútbol, son altísimas las probabilidades de que muchos laterales que marcan la punta izquierda tengan 34 años. Así, las comas sobran en esa oración.



Vayamos a la dirigencia del equipo: “El técnico de Colombia, José Pékerman, llama a Farid Díaz para reemplazar al lesionado Frank Fabra en el Mundial de Rusia 2018”. En este apartado de una noticia, las comas sí están marcadas con corrección, porque el único director técnico de nuestro seleccionado nacional es el profesor Néstor José Pékerman.



Ahora examinemos qué dicen de la fuerza defensiva de nuestro plantel: “El portero de la Selección Colombiana de fútbol, David Ospina, habló sobre la lesión de su compañero Frank Fabra”. Aclaremos: el destacado jugador David Ospina no es “el portero” de la Selección Colombia; él es uno de los porteros, porque también con esta tarea se incluyen en la nómina del equipo a Camilo Vargas y a José Fernando Cuadrado.



Para sanear este error, que ningún periodista puede permitirse, la oración habría podido arreglarse si se le hubiese añadido un detalle: “El portero titular de la Selección Colombiana de fútbol, David Ospina, habló sobre la lesión de su compañero Frank Fabra”. También funciona si se cambia el orden: “David Ospina, portero de la Selección Colombiana de fútbol, habló sobre la lesión de su compañero Frank Fabra”.



¿Cómo se prueba si las comas explicativas están marcadas de manera adecuada? Es muy fácil: se lee la oración omitiendo el dato incluido entre las comas. Entonces, si se encuentra el sentido completo, las comas estarán correctas. Por eso, los primeros ejemplos resultan desacertados: “El defensa de la Selección Colombia (inciso omitido) sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla...”, como si la Selección contara con un solo defensa.



Una solución práctica es alterar el orden: “Frank Fabra, defensa de la Selección Colombia de fútbol, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla” (léase omitiendo el inciso explicativo). Ya con esta orientación, bien puede escribirse: “El equipo nacional de fútbol, que se prepara para su primer partido en el Mundial de Rusia, alegra la vida de millones de colombianos”. ¡Éxitos, Selección Colombia!



Con vuestro permiso.



JAIRO VALDERRAMA V.