Un llamado al optimismo a la hora de elegir / Columneando

Este viernes el columnista y escritor, Ricardo Silva Romero, reflexiona sobre el rumbo que están tomando las elecciones parlamentarias y presidenciales de este año, por cuenta de la falta de ideas por parte de los candidatos y hace un llamado al optimismo en el momento en que los colombianos aún tienen la oportunidad de elegir.

En su columna ‘Oportunidad’, el autor rescata que es el momento “De no elegir a los herederos de los políticos condenados por hampones. De no entregarles la administración de las campañas presidenciales a ladrones de cuello blanco educados en la idea de que solo se llama robo cuando lo agarran a uno”.



“La terminé escribiendo porque he venido sintiendo que nunca nos despojamos de la bipolariudad aquella de los días del plebiscito, que me sigue pareciendo un absurdo, y me parece infame que hasta hoy se siga hablando de coaliciones del Sí y coaliciones del No, en vez de estar discutiendo un país que está pasando por pulsos muchísimos más importantes”.

