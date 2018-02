Sin fecha de vencimiento / Opinión

La edad de retiro de los escenarios se ha ido alargando para muchos músicos y hoy es común que las leyendas del rock de los años 60 sigan ofreciendo conciertos, algunos luciendo unas canas bien habidas y otros sus venerables barrigas sobre las que se balancea una guitarra eléctrica.

Muchos de ellos ya pasaron hace rato por el séptimo piso y siguen activos, aunque deben reforzar sus bandas con sangre joven que le imprima dinamismo a la función.



Los exintegrantes de Pink Floyd todavía rentabilizan sus producciones grabadas hace más de 40 años con giras que recrean el ambiente de esa época,

cuando el rock sinfónico conquistaba al mundo.



Por el lado del canto lírico vale la pena citar el asombroso ejemplo de Plácido Domingo, que a sus 77 años ofreció el pasado mes de enero un gran concierto en Santiago de Chile con el destacado acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Tanto en los videos registrados en los celulares de los asistentes como en el video oficial del evento ‘Chile en mi Corazón’, se aprecia el dominio de la voz que todavía ostenta este gran tenor español, quien con mucha franqueza confiesa que prefiere no planear giras a largo plazo para ver cómo lo va tratando la vida.



En días pasados se presentó en Bogotá y Medellín el irreverente cantautor Joaquín Sabina, quien con sus 69 calendarios sigue escribiendo letras ingeniosas, grabando discos y realizando giras por tierras lejanas. ¿Quién dijo que la irreverencia tenía fecha de caducidad? Este pícaro se niega a renunciar y nos vuelve a seducir solo con el título de su última producción: Lo niego todo. Otro que dio cátedra hace pocos años fue el cantante Tony Bennett, no maquillando su voz con grabaciones en estudio, sino con valientes presentaciones en vivo luciendo un sonido cálido y sobrecogedor, todo esto poco antes de cumplir los 90 abriles.



Pero el campeón de la longevidad musical es Cuba, sin duda. ¿Se acuerdan del Buena Vista Social Club? Cito la lección de sabrosura que el ya octogenario pianista Bebo Valdés nos dio antes de fallecer, como testimonio quedaron estupendos videos de sus colaboraciones con Diego el Cigala y con el bajista Javier Colina.



Mientras tanto, en Colombia tenemos la maldita costumbre de esconder a nuestros adultos para que no estorben…



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

En Twitter: @oscaracevedog

acevemus@yahoo.com