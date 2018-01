Siglas, acrónimos y símbolos / El lenguaje en el tiempo

Cita: “(Fergusson) se desempeña como vicepresidente de la Asociación Mundial de rehabilitación Psicosocial (warp)”.

Comentario: Fergusson, uno de los nuevos representantes del Gobierno en los diálogos de Quito, no es presidente de la warp, sino de la WAPR, sigla en inglés de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial.



Por una parte, al digitar wapr hay riesgo de que quede wrap, anglicismo popular que identifica la ‘tortilla de harina’, también llamada pita, o warp, como quedó en el texto noticioso, que es ‘deformación’ o ‘torcedura’ en inglés.



En cuanto a la rotulación, lo más recomendable es que las cuatro letras vayan en mayúscula, WAPR, como corresponde a las siglas en general, ICBF, HSBC, BBVA, y más cuando se pueden confundir con palabras comunes, como CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración), DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), IDEA (Instituto de Estudios Ambientales), que se pueden confundir con el verbo cesa (“Rodríguez cesa en su cargo este mes”), el verbo das (“Si das papaya”).



WAPR se puede confundir con wrap (‘tortilla’) o con warp (‘deformación’), como de hecho sucedió.



Hoy se presenta cierta anarquía en la escritura de las abreviaciones, por lo que es urgente distinguir sus diversas categorías y seguir los criterios dados por la Academia para su escritura.

Siglas

Sigla es el nombre abreviado que se forma con las iniciales de las palabras significativas, ONU (Organización de las Naciones Unidas), RTI (Radio Televisión Interamericana), UN (Universidad Nacional). La Academia distingue entre siglas no lexicalizadas (se deletrean), que deben escribirse en mayúscula sostenida, RCN, BBC, NBC, y siglas lexicalizadas (se leen), que pueden escribirse con solo inicial mayúscula, entre ellas Dane, Dian, Icfes.

Acrónimos

Otra categoría la constituyen los acrónimos, que se forman con letras del nombre completo, pero no necesaria ni exclusivamente las iniciales, como Caracol, marca constituida por las dos primeras letras de Cadena, las dos primeras de Radial y las tres primeras de Colombiana; Todelar (Tobón de la Roche), Ecopetrol. Los acrónimos deben llevar tilde si su pronunciación lo exige, Fedegán, Bancóldex, Fundéu (Fundación del Español Urgente).

Símbolos

Otra categoría la constituyen los símbolos, que no son solo norma de la RAE, sino también de la ISO, por lo que se trata de abreviaciones que se usan en todos los idiomas. Hay símbolos en mayúscula, COP (peso colombiano), AM (amplitud modulada), H (hidrógeno); en minúscula, km (kilómetro), h (hora), lb (libra); combinadas, eV (electronvoltio), kW (kilovatio), Cd (cadmio). Los símbolos no llevan punto, como sí lo llevan las abreviaturas, con las que a veces se confunden, Ltda., a. m. (antes del meridiano), p. m. (pasado meridiano), P. M. (Policía Militar)...



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

En Twitter: @fernandoavila52