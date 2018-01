Ralentizar, no relentizar / El lenguaje en el tiempo

‘Apple confirma que relentiza sus iPhone a propósito’ (El Heraldo, Barranquilla), “la lluvia también ha contribuido a relentizar el flujo de los vehículos” (El Universal, Cartagena), “Hay un componente en la generación de trámites que hace relentizar los procesos” (Vanguardia Liberal, Bucaramanga), “Sectores políticos están usando los impedimentos al articulado de la JEP para relentizar su trámite legislativo” (Contagio Radio), “En tu control tienes más de siete poderes distintos, que te permiten moverte a gran velocidad, relentizar el tiempo, detenerlo y realizar potentes ataques” (Enter).

‘Imprimir lentitud a algún proceso’ o ‘disminuir su velocidad’ es ralentizar, no relentizar. Sinónimos de ralentizar son lentificar y enlentecer, verbos que se usan en EL TIEMPO acertadamente, “Esa serie de comicios pueden ralentizar el proceso de paz y en algún caso incluso cuestionarlo”, “Las registradoras del comercio se lentifican en enero y febrero después del frenesí de diciembre”, “El apoyo podría ser fácilmente sostenido, incluso si la economía se enlentece más” (Portafolio).



En cuanto a la concordancia de “Esa serie de comicios pueden ralentizar…”, téngase en cuenta que hay concordancia gramatical, que en este caso exigiría el verbo en singular, “puede”, dado que el sujeto lo es, “Esa serie”, pero también existe, y es correcta, la llamada concordancia de sentido, en este caso, “pueden”, dado que el sujeto termina en plural, “Esa serie de comicios”. Este último recurso recibe también el nombre de silepsis, figura literaria que consiste justamente en alterar la concordancia de género, “Su majestad (femenino) es justo (masculino)”, o de número, “La mayoría (singular) de los soldados murieron (plural)”.

Tras

“Tras descarga de rayo en Popayán, 22 soldados siguen hospitalizados”. El titular dice algo cierto, en la medida en que la preposición tras significa ‘después de’, pero tras no indica ‘a causa de’, idea que hubiera sido conveniente incluir, como lo indicaría la frase “22 soldados, víctimas de rayo en Popayán, siguen hospitalizados”.

Capaz y capaces

“Los colombianos somos resilientes; capaz de reconstruirnos nuevamente”. El adjetivo capaz tiene como variable plural capaces, que es la que debió usarse en este caso.

30 años atrás

“Es uno de los grandes lugares comunes que me hacen retroceder 30 años atrás”. Se puede evitar la redundancia diciendo simplemente “… me hacen retroceder 30 años” o, cambiando el verbo, “... me hacen ir 30 años atrás”.

Tramitología y tramitomanía

“ ‘Tramitología’ la pesadilla de las constructoras en Neiva” (La Nación, Neiva). La pesadilla no es la tramitología, ‘arte de resolver, facilitar o perfeccionar los trámites’ (Diccionario de la lengua española, 2014), sino la tramitomanía, ‘exceso de trámites’. El titular debió, además, incluir la coma elíptica, “Tramitomanía, la pesadilla de las constructoras en Neiva”.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

Twitter: @fernandoavila52