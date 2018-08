Rocanrol, bitcóin, circunvalar y se lo suplico

Cita: “Desde que nació el rocanrol…” (Lecturas).

Comentario: ¡Qué bueno que el autorizado historiador musical Sandro Romero Rey escriba rocanrol! Pocas veces se ve el uso de esta forma española, traducción de vieja data de la forma inglesa rock and roll. Ojalá otros comentaristas sigan su ejemplo.

Otra cita de Lecturas: “Los héroes del siglo XX parecieran permanecer en un eterno pacto con Dorian Gray”. Mejor: “… parecen permanecer en un eterno pacto…”, pues el subjuntivo (“pareciera”) es para indicar lo irreal, “Si se pareciera al rey, podría ir a Yo me llamo”.

Bitcóin

​

Cita: “El furor por el bitcoin” (Dinero).



Comentario: La hoy más conocida moneda electrónica se llama en español bitcóin, con tilde, por ser palabra aguda terminada en -in. Su plural es biotcoines.



Este término aún no tiene registro en el Diccionario de la lengua española, DLE, pero ya fue adaptado de esa manera por la Fundación del Español Urgente, Fundéu, de cuyo consejo asesor forman parte académicos como Víctor García de la Concha, exdirector de la Real Academia Española, RAE, y Leonardo Gómez Torrego, coautor del Diccionario panhispánico de dudas.



Son ellos quienes, después de asentada la palabra en el uso culto, la incluyen, con el voto de los demás académicos, en el DLE o en los demás libros normativos de la RAE.

Otras citas de Dinero: “… inmuebles urbanos para oficinas de coworking…” Mejor: “…para oficinas de cotrabajo”.



“… algunos de los negocios top”. Mejor: “… de los negocios de primera línea”.

“… bajo este slogan convierte la economía en su aliado”. Mejor: “… bajo este eslogan…”.

“… las peleas entre socios seguirán en el ring”. Mejor “… seguirán en el cuadrilátero”.

“… ha sido sancionado durante cinco oportunidades…”. Mejor: “… en cinco oportunidades”.



Circunvalar



Pregunta: ¿Circunvalar o Circunvalación?, Marina Betancur.



Respuesta: Según el DLE, “Circunvalación”, pero según algunos decretos distritales, como el 410 del 2005 o el 75 del 2014, la vía bogotana paralela a la Séptima, un poco más al oriente de esta, se llama "avenida Circunvalar".



Se lo suplico



Cita: “Y se los suplico: no más entrevistas insulsas…” (Arcadia).



Comentario: La falsa creencia de que “los” se refiere a “a ustedes” (complemento indirecto) causa este error, frecuente en los noticieros de televisión, que ahora se cuela en las revistas culturales.



Lo que suplica (complemento directo), en este caso, es que no haya más entrevistas insulsas… ¡Una sola cosa! (eso), ¡singular! Luego la forma correcta es “Se lo suplico”. En esta locución, “se” se refiere a “a ustedes”, pues es invariable. No hay “sen”, que sirva de plural a “se”. Y “lo” se refiere a lo que suplica (complemento directo singular).