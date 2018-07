Cuerdas vocales y sachet / El lenguaje en el tiempo

Cita de TV sobre Shakira: “… tuvo una afección en las cuerdas bucales”. Comentario: No son las cuerdas bucales (de la boca), sino las cuerdas vocales (de la voz), que son los ‘pliegues de la mucosa laríngea que abren o cierran la glotis y vibran para producir la voz’.

Sachet

Comerciales de televisión de cremas, champús y geles repiten ahora la palabra sachet, tal vez en plan de imponerla, por encima de las opciones españolas que hay para este término francés, cojín, bolsa, bolsita, sobre. Se trata de un bolsillo hermético desechable con contenido líquido, con una muesca para abrir, pero sin posibilidad de cerrar, pues está pensado para una sola aplicación. El bigotudo y simpático vendedor de alguno de esos comerciales dice “¡Ahora en sachet!”, como si no existiera de tiempo atrás esta presentación. El Diccionario de la lengua española, DLE, no registra esta voz, pero sí lo hace el Diccionario de americanismos, 2010, que presenta la palabra sachet, como voz extranjera, escrita en cursiva, y usual en el Cono Sur.



También muestra la opción saché, como adaptación española del término, menos usual que la francesa sachet. Me temo que esta adaptación, saché, tendrá tan poco uso como carné o chalé, cuyas opciones carnet y chalet, tal como vienen del francés, fueron finalmente aceptadas por la Academia.



La forma sachet que se ha impuesto en la televisión convendría adoptarla así, tal y como la original y de acuerdo con la morfología léxica española.



El plural de sachet es sachets, como el de otras palabras terminadas en t, clósets, chalets y carnets.

Corea

Aunque en la reseña publicada en la página cultural de este diario se escribe “Corea”, el aviso de primera página anuncia “Korea del Norte (monedas y billetes del mundo)”.



Conviene recordar que en inglés se escribe “North Korea”, pero en español, “Corea del Norte”. El gentilicio es “norcoreano”.

Porqué

Cita de la crónica sobre las hermanas Brontë: “La razón del porqué deciden bautizarse como los Bell para poder publicar sus historias es uno de los atractivos de Infernales”.



Comentario: Razón es sinónimo de porqué, lo que hace que la introducción de esta frase sea equivalente a “La razón de la razón” o "El porqué del porqué”, es decir, una flagrante redundancia.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria @fernandoavila52