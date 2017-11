Manantial de talento / Opinión

Jesús Javier Molina es un muchacho de veinte años tranquilo y corpulento. Nació en Sincelejo, de padres momposinos y vive actualmente en Boston, donde cursa tercer semestre de música gracias a una beca que se ganó por su talento para el piano.

Antes de viajar a Estados Unidos ya hacía gala de su capacidad en videos que llamaron la atención de la comunidad musical. Sin embargo, estos no pasaban de mostrar fragmentos de su sorprendente destreza al piano, sin ahondar en repertorio completo o en composiciones propias de estructura definida.



Por esa época intentó acceder a escuelas de música en Colombia, pero estas no tuvieron en cuenta su notorio potencial y fue rechazado por su promedio en el Icfes, examen que solo mide algunas áreas del conocimiento. Pues bien, la carrera de esta joven promesa se empieza a proyectar gracias al rápido reconocimiento que ha logrado en su corta estadía en Estados Unidos, donde aprecian la música de forma muy diferente a como esta se valora en Colombia.



En el 2016 recibió la beca Juan Luis Guerra, otorgada por la fundación cultural del Latin Grammy para estudiar en Berklee College of Music.



Allí recibe un trato preferencial que le permite usar los mejores pianos, que están reservados para grabaciones exclusivas y para profesores privilegiados. Su beca le cubre vivienda y alimentación, pero le exige también un alto desempeño. Toca en seis de los ensambles más avanzados de Berklee, incluyendo la Big Band principal y el grupo dedicado a repertorio de fusión de los Yellow Jackets.



Esto le implica manejar entre 90 y 120 canciones por semestre, si calculamos que cada banda toca unas quince canciones por periodo.



Trabaja como pianista de demostración para la fábrica de instrumentos Spectrasonics, empresa que le publicó un video muy visitado y que también patrocina a Herbie Hancock y a Chick Corea.



En enero próximo ofrecerá tres conciertos auspiciados por la marca de sintetizadores Nord Keyboards en el encuentro más concurrido de la industria musical, el NAMM.



Participará además en la próxima gira del saxofonista virtuoso Donald Harrison y no pierde la esperanza de obtener un doctorado en el futuro.



Personajes como Molina son una importante fuente de motivación para Colombia, por lo que esperamos tenerlo aquí muy pronto.



ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com