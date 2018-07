Celebrando al hombre máquina / Conexión Sonora

Cuarenta años cumplió el pasado mes de mayo el séptimo álbum en la carrera discográfica de la agrupación alemana Kraftwerk, The Man-Machine.



Un giro singular en la propuesta de la banda sin que por ello perdieran su ánimo experimental. Kraftwerk, que en poco tiempo se había convertido en vanguardia en el empleo a fondo de sintetizadores, secuenciadores y máquinas programáticas para generar la llamada música electrónica, depuraba ahora su sonido para evidenciar de manera lógica esa relación hombre-máquina, que no solo era el nombre de esta producción discográfica.

Sin los pasajes sonoros extensos del famoso Autobahn (1974), la angustia tecno-radial de Radio-Activity (1975) y más cercano a las incursiones melódicas del previo Trans-Europe Express (1977), The Man-Machine brilla por la forma auténtica y natural con que el entonces cuarteto germano abordó una serie de texturas sencillas, robóticas, pero alimentadas de un alto espíritu pop. Buena prueba de ello es The Model, tema que con su estructura de corta duración (menos de 4 minutos) y su ambiente melódico vocal e instrumental estableció las bases de la electrónica en el pop.



The Man-Machine, que fue embrión de lo que tres años después sería su disco Computer World, fuerte influencia en el mundo de la música electrónica de baile e, incluso, en los ámbitos del rap, apareció en pleno auge del movimiento del rock conocido como new wave y cimentó uno de los fundamentos de esa corriente en la alianza músico-sintetizador. Innegable es que sin Kraftwerk y su recreación sonora, poco o nada habría sido de esos tantos artistas, particularmente británicos, que basaron su propuesta musical en esa simbiosis.



DANIEL CASAS

Periodista musical@danielcasasc