Bloque de Búsqueda / Conexión sonora

Sin la discusión bizantina de lo que es y no es el rock, recordaré desde mi perspectiva la que creo fue la más auténtica expresión de rock ‘originalmente’ colombiana y que hace 20 años gozaba de su mejor momento.

Bloque de Búsqueda fue el grupo que nació como extensión de La Provincia de Carlos Vives. Giraba en torno a la genialidad del prolífico Iván Benavides y el guitarrista Teto Ocampo, fundamentales en el álbum La tierra del olvido, publicado en 1995, y que motivó la creación de este proyecto de ideas que iban más allá de lo logrado con Vives.



El Bloque sumó trazas de funk, sicodelia y distintas influencias de la música popular caribeña colombiana de los años 60 y 70 y agregaron una dosis de humor y sarcasmo.

​

La banda era en esencia La Provincia: adicionalmente estaban el tecladista Carlos Iván Medina, quien venía del grupo bogotano Distrito Especial, el baterista Pablo Bernal, la gaitera Mayte Montero, el bajista Luis Ángel Pastor y el percusionista Gilbert Martínez.



Canciones como Hay un daño en el baño, Nena (inspirada en Babe I’m Gonna Leave You de Led Zeppelin), El hedor, No volveré y Lo que sucede, entre otras, brillaron por su dinamismo y originalidad, la misma que llamó la atención de David Byrne, el líder de los Talking Heads, y quien llevaba ya algunos años explorando nuevas propuestas del mundo con su sello Luaka Bop.



Byrne encomendó al productor Greg Ladanyi, quien había trabajado con artistas como Jackson Browne, Don Henley y Fleetwood Mac, una remezcla y reedición de ese primer álbum.



Cambiaron su nombre por El Bloque, relanzaron ese disco en el mercado internacional y se embarcaron en una gira norteamericana de la que solo quedaron elogios en los medios de cada ciudad, y fueron considerados el nuevo Santana.



Pero los rigores de lo que significó esa gira, la negativa a sacrificar el tiempo familiar por estar rodando una vez más, generó un no rotundo de Byrne, no sólo a que la banda hiciera cambios en su formación, sino que su nuevo disco, ya listo, se publicara.



Así finalizó la que, especulativamente, pudo llegar a ser una de las bandas latinoamericanas más importantes.



DANIEL CASAS

Periodista musical