‘Colombia es mi trauma’: Yuri Buenaventura

Yuri Buenaventura celebrará su aniversario número 50 (19 de mayo) cumpliendo un sueño: cantarles a los colombianos. Y es que después de una carrera artística de más de tres décadas, el cantautor y compositor hará su primera gira nacional, algo que es frecuente en Francia y otros países de Europa, en donde ha ofrecido más de dos mil conciertos, es toda una estrella y sus canciones ponen a bailar a cientos de personas de ese continente.

Reside en París, ciudad a la que llegó proveniente de su amada Buenaventura, cuando tenía 19 años. Por sus venas corre sangre de las negritudes, de su música y los fuertes y agudos sonidos del bongó. Llegar hasta la cima no fue un camino fácil, pasó por miles de dificultades, vivió en la indigencia y hasta intentó suicidarse en una ocasión en el río Sena, pero la vida le dio una nueva oportunidad y esta vez, con un sabor a victoria, con un sabor… a salsa.



Viaja cada mes y medio al país, para visitar a su familia, a sus amigos, e incluso para dar algunos conciertos –muchos de ellos de tipo social–. Sin embargo, en enero de este año vino a Bogotá como invitado especial del presidente François Hollande, quien estuvo en una visita oficial y le pidió que lo acompañara en su recorrido.



Más allá de un fenómeno de moda de la salsa en los años 90, hace 27 años Yuri sigue girando y llevando sus canciones sobre todo en los países francoparlantes: Túnez, Suecia, Luxemburgo, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, el Caribe, Martinica, Guadalupe, Guayanas Francesas, Madagascar…



Precisamente, hace un año y medio, el Gobierno francés le entregó la Orden de las Artes y las Letras en el grado de Caballero por su trabajo, el primer artista de salsa en ser exaltado con la insignia. Y un año atrás también recibió la Medalla del Congreso, una condecoración especial por ser un ícono de la cultura colombiana en Europa.



Para Yuri, estas dos distinciones, se convirtieron en un diploma con honores en lo cultural, ya que es músico empírico que se ha hecho a pulso, con el esfuerzo, la responsabilidad y una creatividad que está impresa en los siete álbumes que ha sacado y que ahora quiere transmitir en los cuatro conciertos que dará en el país.



Está muy emocionado por la gira. ¿Cuál es la expectativa?



Colombia es mi gran trauma. Treinta años de profesión y nunca haber realizado una gira ha sido duro, me ha hecho falta mi país, mi público. En realidad esto partirá mi vida en dos y pienso que debo tener cuidado conmigo porque nadie se imagina lo fuerte que es esto para mí, es tremendo.



¿Por qué hasta ahora?



Creo que faltaba el equipo que federara este proyecto. Aunque siempre he estado vinculado a mi país. De hecho, hice la música de la serie de Pablo Escobar, escribí como 300 canciones y también he trabajado haciendo las bandas sonoras para diferentes películas, yo no me he desconectado. Pero esta sí es la primera vez que tengo una producción de gran envergadura.



¿Qué encontrarán los asistentes?



Un espectáculo profesional. La estructura misma es de estándares internacionales. Una parte del concierto es acústica, con violines, contrabajo y piano; otra parte, salsera y, finalmente, para cerrar con broche de oro, la Big Band, una gran orquesta, sólida y potente.



¿Cuántos músicos estarán en escena?



En términos visuales, el show es muy especial. Es talento colombiano, la producción es toda del país. Son treinta músicos en tarima y también habrá muchas sorpresas porque el proyecto se adapta a cada una de las ciudades donde estaremos. Es decir, tendremos un invitado en Cali, otro en Medellín, Barranquilla y Bogotá.



Usted asegura que con su música quiere llevar un mensaje. ¿Cuál quiere transmitir esta vez?



Que amo mi país, que le deseo lo mejor como nación, que no podemos perder la esperanza y la capacidad de lograr un futuro luminoso para Colombia porque está en nuestras manos. Somos muchos y tenemos todo para salir adelante. Es un mensaje de amor y de unidad.



Esta será su primera presentación de muchas, seguramente…



Eso espero, porque en realidad también puede ser algo doloroso si no hay continuidad. Es como encontrar un amor de toda la vida y que se quede en solo una noche.



¿Qué es lo primero que hace antes de subir al escenario?



Hay una preparación de vida. Creo que todos los artistas debemos tener ciertos valores y principios éticos. Treinta minutos antes me aíslo y me pongo a orar. Creo profundamente en Dios porque he tenido contactos privilegiados y directos con el universo gracias al arte, pero también por razones de accidentes o cosas que la vida me ha llevado a encontrarme frente a frente con una emoción que me ha nutrido como persona. A mí nadie me puede decir que Dios no existe, yo lo he vivido en varios momentos. Yo ya me morí y volví nuevamente a la vida.



Se ha convertido en un referente de Colombia en Francia. ¿Cómo asume esta posición?



Amo este país porque el pueblo francés ha sido muy generoso con mi discurso musical, que finalmente es un diálogo de la riqueza cultural de Colombia. Cuando me presento nunca lo hago como un cantante, sino como un portavoz de nuestra nación, con su luz, su esperanza y capacidad de crecer a pesar de un conflicto. Ahora me doy cuenta de que la nación francesa es sensible a ese cambio y desea también lo mejor para nosotros. Quiere que salgamos de una página gris y pasemos a una página de luz.



Usted estuvo acompañando al presidente François Hollande en su visita al país. ¿Cómo surgió esto?



Él me parece un ser humano excepcional y fue quien me hizo la invitación. Yo la acepto como parte de la responsabilidad de acompañar a esa nación a encontrarse con mi país. Para mí fue un honor y una gran responsabilidad.



¿Estuvo en todo momento con él?



Yo lo acompañé primero a Chile y luego a Colombia. A ellos les duele mucho el conflicto interno en el que vivimos y por eso él decide visitar una zona para ver cómo se está manejando el tema del proceso de paz. Ellos también conocen la cachetada de la guerra fría, la han vivido. Yo solo fui un puente franco-colombiano.



¿Qué salió de ese encuentro?



Aparte de propiciar una mejor conexión de los colombianos con los franceses, yo no tenía ningún interés, comercial ni político. Lo mío fue más humano y amoroso.



¿Y qué le pudo mostrar al Presidente?



Después de ir al Palacio de Nariño, me dijo: “Yuri, yo quisiera que saliéramos a caminar por ahí, a dar una vuelta”. Lo llevé a la casa de un amigo y allá había un grupo vallenato. Cantamos y lo que hicimos fue compartir un poquito de lo que es la cotidianidad de una reunión en mi país.



Ha estado en tarima con grandes de la música. ¿Cuáles son los momentos más especiales que ha vivido?



En un festival que se hizo en Francia cantó Ray Charles y después subí yo al escenario. Esto fue muy emocionante para mí porque es el diálogo musical que se crea y más aún ponerla al lado de la dinámica de este artista que fue tan importante para mí. También recuerdo cuando le hacía las primeras partes a la banda estadounidense Toto; ellos eran muy respetuosos de la música de nosotros y nos permitían comunicarla. Pero más allá de haberle cantado al príncipe Rainiero y su hijo Alberto, es destacar las giras que se hacían con el Buena Vista Social Club, con Paco de Lucía, etc.



Vamos al futuro. Realizará un festival de música latina en la Florida. ¿Cómo será esto?



Un joven que vive en Nueva York y creó hace dos años el festival Okeechobee, que se hace en este condado de la Florida. Propuso hacer un proyecto latino en este mismo lugar y que se difunda como un mensaje de unidad latina. La idea es que yo trabajé como director artístico y lograr que artistas como Juanes, JLo, Shakira, artistas del rock argentino y de la música mexicana se unan a esto. Estaríamos hablando de 70 artistas más o menos y se realizaría en marzo del 2018.



¿Nos sorprenderá con un nuevo álbum?



A finales de este año saldrá Historia de un amor, que lo tengo guardado con mi novia, Carole, desde hace varios meses. Es un disco hecho con piano acústico, muy dulce y con boleros y sones. El álbum es dedicado a ella, quien me ayudó en ese proceso, en la selección de temas y en el estudio. Es un trabajo dedicado al amor y con la colaboración del gran pianista Roberto Fonseca.



¿Qué es lo que tanto le hace falta de Colombia?



Tengo una relación estrecha con mi familia y con el país, pero me falta es la parte artística. Es un vacío que siento de darle esa emoción al público colombiano.



¿Volverá a vivir en Colombia?



Sí, con Carole tenemos el proyecto de radicarnos por un tiempo aquí. De hecho, estaremos entre noviembre de este año y febrero del 2018 porque queremos ver muchas cosas que quiero sacar adelante de mi fundación. Además, ella dice que adora este país y a los que lo habitan.



¿Qué deja como legado a sus sucesores?



No deseo solo cantarles a los franceses y a los europeos. Quiero, al final, descansar en una hamaca, viendo cómo baja el río, y saber que lo que hice fue amoroso porque conecté a una nación que conozco bien con la fuerza del Pacífico, logrando una unidad. Así moriré tranquilo.

Hasta hoy, la preventa

La preventa exclusiva para clientes con tarjetas crédito y débito de los bancos del Grupo Aval –AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular–, con 10 por ciento de descuento, será hasta hoy 26 de abril. Los conciertos de Yuri Buenaventura serán así:

Cali. 5 de mayo, Valle del Pacífico Centro de Eventos.



Medellín. 12 de mayo, Plaza Mayor.

Barranquilla. 19 de mayo, Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe.

Bogotá. 26 de mayo, Teatro Faenza.



ÁNGELA LANDINEZ OLAYA

Editora en jefe de revista ‘Hola’