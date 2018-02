El divino encanto de la Edad Media

Se suele estereotipar la Edad Media occidental con la total oscuridad del pensamiento y de la cultura y con la orientación de todo el ejercicio intelectual a la adoración, pero esa imagen no es tan exacta. Además, hay que precisar que dentro de toda la exploración de la filosofía que se ejecutó en aquel entonces se presentó un desarrollo muy refinado de aspectos como la lógica.

La novela El nombre de la rosa, del ya fallecido semiólogo italiano Umberto Eco, muestra la prominencia que esta rama de la filosofía tenía.



No hubieran sido posibles las grandes controversias y consecuentes comprobaciones discursivas sobre la existencia de Dios ni todos los esforzados desarrollos para acercar la razón a la fe, las convicciones del recientemente instaurado cristianismo a las exigencias del entendimiento.



Para ello se echó mano no solo de la figura de Aristóteles, a través de los pensadores islámicos, sino de aspectos que permitieron el avance triunfante de la Iglesia católica, tales como la ética y hasta la política. Fue así como este periodo se convirtió en la bisagra entre la Antigüedad y el empirismo acendrado que dio paso al racionalismo y, por ahí derecho, a la ciencia.



Los nombres de los protagonistas de este momento no todos son conocidos de todos, pero no por ello son menos apasionantes de conocer. Entre muchísimos otros, recordemos al sabio Abu Nasr Al-Farabi, Averroes, Avicena, Maimónides, Pedro Abelardo (el mismo de Abelardo y Eloísa, Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, Alberto Magno, Duns Escoto y Guillermo de Ockham, el que inspiró a Eco en su famosa novela, que fue llevada al cine. Todo esto, en torno al Mediterráneo y gracias a la herencia de tres culturas: Grecia, Roma y el islam.

No se pierda la colección completa

Con solo $ 22.900, más el cupón que aparece en EL TIEMPO, adquiera todos los jueves un ejemplar de la serie. Los socios de la tarjeta Vivamos EL TIEMPO tendrán un beneficio exclusivo. Asegure su colección completa en el teléfono 4266000, opción 3 o en www.descubrirlafilosofia.co.



Espere:

22 de febrero: Soren Kierkegaard.

1.° de marzo: Thomas Hobbes.

8 de marzo: Simone de Beauvoir.

15 de marzo: Foucault y Derrida.

22 de marzo: Popper y Kuhn.

29 de marzo: Gottfried Leibniz.

5 de abril: John Locke.



FRANCISCO CELIS ALBÁN

EDITOR EL TIEMPO