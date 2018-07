Un país nacido de luchas dinásticas

A mediados del siglo XX hubo algún político colombiano, quizás un presidente, a quien se atribuye el haber apodado a Colombia el ‘Nepal latinoamericano’, una expresión peyorativa para significar el aislamiento comercial, político y diplomático de nuestro país hasta la primera mitad del siglo.

Pero no hay una razón seria para considerar a Nepal de modo peyorativo. Es exótico sí, y es un país de cifras y hechos extremos.



Nepal es un pequeño Estado situado en la cordillera del Himalaya, en medio de China e India, los dos gigantes de Asia. Allí se encuentran no solo la montaña más alta del mundo, el Everest, situado a 8.849 metros, sino siete legendarias cumbres de nuestro planeta, llamadas por los escaladores los ‘ochomiles’, precisamente porque superan esa altura.



Fue solo en 1768 que se logró la unificación de las regiones y se declararon reino, en tiempos de Gurkha Prithvi Narayan.



Todavía en 1990 fue una monarquía absoluta, que en distintos periodos se caracterizó por reñidas luchas dinásticas.



Pasó incluso por una cruenta guerra civil que concluyó con el triunfo de la insurgencia maoísta, al cabo de más de 240 años de monarquía, y luego de la conformación de un gobierno de unidad nacional, el llamado a la realización de una asamblea constituyente que proclamó, el 28 de mayo de 2008, la República Federal Democrática de Nepal.



Cuando el poder de la monarquía comenzó a decaer, Nepal pudo llegar a ser un estado secular, administrativamente no religioso. Este país de grandes montañas, sin embargo, no posee salida al mar. Al contrario de la identificación que se hace del país con la religión budista, hasta el 2006 fue el único país en el mundo cuya religión oficial era el hinduismo.



En Lumbini, una localidad que otrora hacía parte de la India y que hoy está en territorio de Nepal, se dice que nació nada menos que Siddharta Gautama Buda o Buda Shakyamuni, fundador del budismo, en el año 624 a. de C.



Nepal es un polo de atracción para personas que aman la espiritualidad y las motivaciones religiosas. Tradicionalmente ha sido sede de monasterios del budismo, done se prepara a los jóvenes monjes para el mantenimiento de una práctica religiosa que tiene, en el mundo, representantes tan importantes como el Dalai Lama.



Tiene otra particularidad muy especial: su bandera es la única en el mundo que no es ni rectangular ni cuadrada, sino que tiene la apariencia de dos triángulos superpuestos. La moneda es la rupia nepalí o nepalesa.

Para hacer toda la colección

Beneficio exclusivo para los socios del Club Vivamos EL TIEMPO: la colección completa por $ 454.000.



Precio de la colección al público: $ 544.900. Para adquirir la serie total, usted debe comunicarse al 426 6000, opción 3, en Bogotá, o a través de la línea gratuita nacional 01 8000 110 990 o en www.eltiempo.com/monedasybilletes



FRANCISCO CELIS ALBÁN

fracel@eltiempo.com