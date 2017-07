Club Media Fest reunirá a influenciadores locales

El 12 y 13 de agosto se realizará de nuevo en Colombia el encuentro de artistas digitales Club Media Fest (CMF).



Se trata de un espacio que saca de la pantalla y las redes sociales a creadores de contenido digital, como los youtubers y otros influenciadores, y los pone en vivo con sus seguidores.

El objetivo es exponer sus talentos y propuestas a través de presentaciones musicales, de actuación, baile o humor.



José Luis Massa, fundador del Club Media Network, una compañía latinoamericana de medios para jóvenes interesados en el mundo digital, considera al Club Media Fest como un espacio para que cada participante exprese su sentir de forma creativa.



“La palabra club nos define, pues tratamos de ser lo más invisibles posible como organización y convertirnos en una especie de brazos para esta nueva generación de artistas y que ellos se sientan libres para poder desarrollar su actividad con sus audiencias”, afirma Massa.



Volver a realizar el evento en Colombia, después de sus versiones en Chile, Perú, Argentina y México, entre otros países, se debe a que más de 16.000 seguidores del encuentro lo pidieron. Se llevará a cabo en la Gran Carpa Américas de Corferias, en Bogotá.



Jonatan Clay, uno de los participantes en el espectáculo, afirma que “el Club Media Fest es uno de los eventos que reúne realmente a los youtubers. Esta palabra es muy general, pero se trata simplemente de la gente que utiliza redes sociales, no solo YouTube; entonces, al estar enfocado en toda la web, me parece que es muy importante”.



Como estrategia, el CMF no anuncia su cartel sino que espera que cada influenciador o artista que ya está confirmado hable de su participación a través de sus redes sociales.



Pero ya se conocen nombres como Juanpa Zurita, Rix, Juca y Álex Casas, de México; Lío Ferro, por Argentina, y Daniel Samper Ospina (el “youtuber de 40”), Jonatan Clay, Juan Sebastián Silva, Ventino, Kika Nieto, y Salomé Camargo, por Colombia.

Muchos temas

La intención del encuentro es que además de ofrecer contenido a las audiencias, los participantes y panelistas fortalezcan sus ideas con un intercambio cultural.



“Lo que estamos tratando de hacer con los artistas es que ellos también puedan enriquecer sus propuestas, puesto que vienen personajes de diferentes países. El objetivo es que puedan intercambiar formas de expresarse”, asegura Massa.



En el evento se reúnen expertos en contenidos de belleza, estilo de vida, gastronomía, turismo, música, humor y, desde esta edición, cultura urbana.



“Agregamos a nuestros contenidos este apartado, y se incluirán actividades como el freestyler, batalla de grafiti y algunos DJ que hacen cumbia, entre otros”, cuenta Massa.



Más información en la página del evento: clubmediafest.com.



