Classicstone y su amor por los Beatles

La celebración en Colombia de los 50 años del álbum de los Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band no termina: la banda tributo Classicstone ofrecerá un espectáculo con las canciones inolvidables de esta producción, uno de los discos más reconocidos de la banda de Liverpool.



Para Diana Osorio, tecladista de Classicstone, grupo que nació en Bogotá, este será “un espectáculo muy especial, porque tenemos la oportunidad de hacer un concierto con instrumentos sinfónicos”. Explica que estarán acompañados de un conjunto de cámara de cuerdas y vientos.

Habrá dos conciertos nocturnos, este viernes y sábado en el Teatro Libre de Chapinero, en Bogotá, y el del domingo, a las 4 p. m., será para toda la familia.



Los asistentes podrán oír canciones como Lovely Rita y Being for the Benefit of Mr. Kite!, que forman parte de este álbum, al igual que Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, Getting Better, Fixing a Hole, She’s Leaving Home, Within You Without You, When I’m Sixty-Four, Good Morning Good Morning y A Day in the Life.



Classicstone se ha presentado once veces en el reconocido bar The Cavern Club, en Liverpool, el mismo donde surgió la banda inglesa que integraron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Pero la propuesta del grupo bogotano también incluye tributos a Pink Floyd y Queen.



“Además, hicimos el montaje Jesucristo Superestrella en el Gimnasio Moderno”, añade el baterista Juan Andrés Rodríguez.



El grupo ha participado en el concurso Beatles Week Festival, en Argentina, y fue la mejor banda tributo de América Latina.



“Llevamos cuatro años asistiendo al festival Abbey Road On The River, en Estados Unidos” –agrega Osorio–, donde han presentado sus otros espectáculos de tributo.En el concierto del domingo, a las 4 p. m., los menores de edad tienen descuento en la boletería.

¿Dónde y cuándo?

Viernes y sábado. 8 p. m. Domingo. 4 p. m. Teatro Libre de Chapinero. Carrera 11 n.° 61-80, Bogotá. Informes: teléfono 5936300 y tuboleta.com. Boletas desde 20.000 pesos.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO