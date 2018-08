Cidís, bluyines y alabaos / Lenguaje en el tiempo

Citas de la revista Arcadia: (1) “Conseguí en el 2011 la caja con cuatro cidís” (2) “Un hombre gordo de botas pantaneras y bluyins”, (3) “Me llevó a desarrollar la bizarra hipótesis de que el socialismo era un sistema político en el cual las gaseosas siempre estaban al clima”, (4) “Uno de los indígenas guaraní” y (5) “Esta tradición busca transmitir el simbolismo del alabado”.

Comentarios: (1) El plural cidís está validado por el Diccionario de americanismos, que presenta las formas ci-di y cidí, como adaptaciones del símbolo CD, ‘disco óptico que se graba en forma digital’. Por muchos años se insistió en que no se dijera cidí, sino cedé, al leer el símbolo CD, de la misma manera se pide que no se diga dicí, sino decé, al leer la abreviatura D. C. (Distrito Capital). Esta formalización de la Academia a las formas cidí y cidís hace lícito el hasta ahora anglicismo, y puede ser el camino para evitar el error de pluralizar CD’s, en el lenguaje escrito, que solo admitía la forma “cuatro CD”, pero ahora tiene una opción coincidente con la pronunciación más extendida, “cuatro cidís”.



(2) El Diccionario de americanismos presenta la voz pantanera como sustantivo usado en Colombia para referirse a la ‘bota de caucho para andar por el barro’, y el Panhispánico, 2005, dice que el plural de bluyín es bluyines (no bluyins).



(3) Bizarra significa ‘lucida’, ‘espléndida’, ‘generosa’, ‘valiente’, según el DLE, pero también ‘rara’, ‘extraña’, ‘insólita’, según el Diccionario de americanismos. Este último significado parece ser el que corresponde a la frase, “bizarra hipótesis” (‘insólita hipótesis’).



(4) Es frecuente que al hablar de etnias se altere la concordancia de número (sustantivo plural y adjetivo singular), “los estudiantes embera”, “los guardias nasa”, “los indígenas guaraní”. Lo correcto es “los estudiantes emberas”, “los guardias nasas”, “los indígenas guaraníes”, todo en plural. (5) El canto típico del Pacífico, de herencia africana, se llama alabao. Por ultracorrección se escribe alabado, como a veces también equivocadamente se dice currulado, Paloquemado y volteado, en vez de currulao (ritmo y baile), Paloquemao (barrio de Bogotá) y vueltiao (sombrero típico).

Complemento de tiempo

Cita: “Expresidente Uribe fue citado a indagatoria el 3 de septiembre”.

Comentario: En este titular se dice la fecha en la que tendrá lugar la indagatoria, pero, por la ausencia de algún elemento que lo aclare, parecería que se estuviera diciendo la fecha en que Uribe fue citado (podría haber sido el 3 de septiembre del 2017, pero realmente fue en julio del 2018). Si se hubiera escrito, por ejemplo, “Indagatoria al expresidente Uribe fue programada para el 3 de septiembre”, habría quedado más clara la idea.



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria

Twitter: @fernandoavila52