‘Se requiere dulce locura para ser un nómada musical’: China Moses

“La noche es atractiva para mí porque es callada y porque siento que el mundo se ralentiza un poco. Te puedes imaginar historias que te proveen una paleta completa de colores y de personajes diferentes”, cuenta la cantante China Moses, quien ofrecerá esta noche un concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Moses, de 40 años, es una heredera del legado femenino del blues y R&B delicado de Dinah Washington y del jazz feroz de Dee Dee Bridgewater.



A Washington la escuchó por años, repasando una y otra vez canciones como What a Difference a Day Makes y Cry Me a River, a pesar de que para el momento en el que Moses nació, Washington ya había fallecido.



Pero a Bridgewater la escuchó de una manera cercana y la conoció más allá de su faceta musical: la célebre cantante, aún llevando las riendas de una carrera exigente y a todo motor, decidió formar un hogar y Moses llegó al mundo como su hija.



Sin embargo, el talento de Moses no se ha visto eclipsado por la carrera de su madre, y con álbumes como Crazy Blues (2012) y Nightintales (2017) ha demostrado que su voz tiene la versatilidad para pasar del jazz al soul y al R&B sin complicaciones.



Ha buscado su sonido durante los últimos 20 años y, ante la posibilidad de consolidarse como una figura importante del jazz contemporáneo, Moses se ha aferrado a las lecciones recibidas de las grandes que la precedieron.

Se necesita mucha valentía y coraje para enfrentar un mundo de hombres como en el que vivimos todavía FACEBOOK

TWITTER

“Siempre quise ser una mujer independiente y energética, porque se necesitan mucha valentía y coraje para enfrentar un mundo de hombres como en el que vivimos todavía”, cuenta la artista.



“Una mujer en el mundo moderno tiene que hacer muchas cosas para llegar del punto A al B. Eso es lo que me han enseñado las vidas de personas como mi mamá o Dinah Washington: que se requieren mucha perseverancia y lo que se llama en francés douce folie (dulce locura) para asumir la vida de un nómada musical”, añade.



Por eso, uno de los aspectos que Moses más admira de su madre es que, incluso con una agenda ajetreada, siempre buscó tiempo para compartir con su familia.



Rugiendo al ritmo de una tercera generación del jazz, la cantante cruza notas dulces y otras amargas en Nightintales, un álbum inspirado en los contrastes marcados de la noche.



“Todo el álbum fue escrito durante cinco días en París. Fue un proceso que compartí con mi amigo Anthony Marshall, quien produjo el disco”, cuenta Moses.



“Luego lo grabamos en seis días, con una banda en vivo porque queríamos capturar la frescura y la viveza de este proyecto”, agrega la artista.



Uno de los cortes más íntimos del álbum es Whatever, en el cual Moses narra el desinterés que se apodera de sus emociones ante lo poco que queda en pie después de una decepción amorosa.



La artista incluye melodías más alegres, como se oyen en Watch Out, que, no obstante su ritmo acelerado y pícaro, reflexiona sobre el peligro de ceder en cualquier momento frente a las adicciones.



En la noche de este viernes, el sonido de sus canciones encontrará un nuevo complemento cuando la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo dirección del colombiano Leonardo Marulanda, interprete algunas canciones del álbum, como Disconnected y Lobby Call, y otras de sus trabajos anteriores, como Why Don’t You Do Right y Dinah’s Blues, uno de los homenajes a su eterno ídolo.

Dónde y cuándo

Este viernes, 8 p. m., Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Calle 170 n.° 67-51, Bogotá. Boletería en primerafila.com.co. De 10.000 a 50.000 pesos.



CULTURA