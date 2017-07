Hallan muerto a Chester Bennington, cantante de Linkin Park

Chester Bennington (Phoenix, Arizona, 1976), vocalista de la banda de rock Linkin Park, murió hoy a los 41 años en un aparente suicidio, según informó inicialmente la web especializada en famosos TMZ, que cita fuentes policiales.



Bennington, quien se casó en dos ocasiones y tuvo seis hijos, apareció ahorcado en una residencia de Palos Verdes Estates, cerca de Los Ángeles, poco antes de las 9:00 a.m.

"Chester Bennington, el cantante de la banda número uno del hard rock, Linkin Park, murió en un aparente caso de suicidio", dijo la oficina forense. "Se la maneja como un posible suicidio", agregó Brian Elias, jefe de operaciones de la oficina forense del condado.



El cantante tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante años y confesó haber considerado suicidarse tras haber sufrido abusos por parte de un adulto cuando era niño.

El cuerpo fue encontrado ahorcado en California. Foto: REUTERS / Steve Marcus

Chester se suma a la lista de nombres que ha perdido el rock, siendo el más reciente el de Chris Cornell, vocalista, guitarrista y cantautor estadounidense de bandas como Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog y quien se suicidó en mayo de 2017.



Una coincidencia que han señalado algunos fanáticos apunta a que Cornell, amigo cercano de Chester, cumpliría hoy jueves 20 de julio, 53 años.

Esta fotografía fue publicada en la cuenta oficial del grupo el 6 de julio. Foto: Archivo Particular / @linkinpark en Twitter

Una vida dedicada a la música

El 20 de marzo de este año Chester había cumplido 41 años. Desde que era muy joven ya se le veían intereses musicales, inspirados todos en grupos de rock como Depeche Mode y Stone Temple Pilots. De esta última soñaba ser uno de sus integrantes.



Uno de los momentos que más se destacaron en la vida de Bennington fue el divorcio de sus padres, cuando él tenía nueve años. Su padre fue quien ganó su custodia; pero, a causa de esta separación y desde muy joven, el cantante comenzó a consumir marihuana, alcohol, opio, cocaína, metanfetaminas y LSD.



La carrera musical de Chester comenzó formalmente en 1993 cuando ingresó a la banda Grey Daze. En 1998 abandonó el grupo por diferencias con algunos de sus integrantes.



Fue entonces cuando conoció a Jeff Blue, vicepresidente de Zomba Music; quien le informó que un grupo llamado Xero (luego se llamaría Linkin Park) estaba en audiciones.



En 1999 fue aceptado como vocalista.

Linkin Park, agrupación conformada en 1996, ganó dos Grammy y en su historia suma más 68 millones de discos vendidos. Bennington fue el segundo vocalista del grupo; antes cantó en Dead By Sunrise.



La banda reúne una serie de éxitos por los cuales Chester Bennington será recordado. Entre ellos se destacan: 'Faint', 'In The End' y 'Crawling'.



El álbum 'Meteora' encabezó el listado de los Billboard como uno de los 200 discos más populares del año 2003.

Este fue el último video publicado por la banda

Último video publicado por Linkin Park El 22 de junio estuvo en concierto en Madrid, y el pasado 3 de julio, en Londres. Este fue el último video publicado por la banda, justo hoy 20 de julio. En el puede verse a Chester Bennington en concierto.

El rock llora en redes sociales

