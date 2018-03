Una década honrando a Francisco el Hombre

Pese a que buscaba premiar lo más juvenil del vallenato, el Festival Francisco el Hombre, de Riohacha, adoptó en el 2009 el nombre del uno de los más viejos juglares del folclor.

Lo hizo para recordarle al mundo que Francisco Moscote (1850-1953), más conocido como Francisco el Hombre, fue de carne y hueso y no un personaje de ficción mencionado en Cien años de soledad. “Su leyenda –cuenta Abel Medina, coordinador académico del festival– es el relato fundacional de la música vallenata. La leyenda de Valledupar cuenta un milagro de la Virgen, la de Francisco el Hombre es folclórica”.

Se refiere al duelo de acordeones entre el juglar y el diablo, y tenía que vencer el mitificado músico campesino, cuya tumba es lugar de peregrinación en un pueblo que olvida el nombre oficial de Villa Martín para adoptar el apodo de Machobayo.



El Festival nació una década atrás, con la reunión de la descendencia de Francisco el Hombre. Eran cerca de 50 personas, hasta los tataranietos. Estaban allí un par de nietas que vivieron con él y eran prudentes al hablar de su leyenda. Contaban que en sus andares de Riohacha a Machobayo, el juglar oyó el sonido de un acordeón, y él respondió con el suyo. “Mi abuelo nunca vio a nadie –le dijo una de las nietas a Medina–. Sino que en un momento le pareció que era un acordeón tan bien tocado, tan misterioso, que no podía ser algo natural”. En respuesta al duelo, él le cantó el Credo al revés.



Moscote era tan famoso que los juglares de las generaciones siguientes lo buscaban. Y era guajiro, como el festival que se realiza entre el 16 y el 19 de marzo.



“El festival surgió con el espíritu de reactivar el protagonismo de La Guajira en el vallenato”, resalta Medina. Porque este se fue concentrando en el valle de Upar. Así, en tiempos en los que la capital de Cesar se proclama como la ‘capital mundial del vallenato’, Riohacha salió a recordar que La Guajira fue la zona que con mayor antigüedad registró el formato típico de esta música. Y qué símbolo más antiguo que Francisco el Hombre.



Por otra parte, el festival nacía para diferenciarse, no para hacer lo mismo que el centenar de festivales vallenatos que se hacen en el país. “Todos son muy canónicos, en el sentido de preservar, como si fuera un museo, la música vallenata –resalta Medina–. No había uno que privilegiara la experimentación, la innovación, por eso el lema es ‘Tradición con nuevos aires’”.



Allí hicieron sus primeros fogueos ante un público masivo nuevas generaciones de dinastías importantes. Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, se presentó a los 18 años, en la primera edición; no ganó, pero mostró su madera de estrella. Dos hijos de Poncho Zuleta –Héctor y Kbeto– sí ganaron.



En esta ocasión, los cantantes que han levantado la estatuilla entre el 2009 y el 2017 fueron convocados para una nueva competencia, el Gran Francisco El Hombre. Es la oportunidad para apreciar su evolución.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

EL TIEMPO @lilangmartin