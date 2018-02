La Biblioteca Luis Ángel Arango comienza la celebración de sus 60 años

Un coro con amplificación puede verse de mal gusto: una forma de sacrificar aquella potencia propia de la suma de las voces que llenan, por ejemplo, la inmensidad de una iglesia. Pero el compositor Karlheinz Stockhausen, quien siempre retó a la imaginación, creó una pieza vocal que convierte los micrófonos en otro instrumento esencial.

Stimmung, la obra que compuso en 1968, fue diseñada ‘para seis voces y micrófonos’, porque se basa en armónicos vocales que demandan la amplificación. En términos menos técnicos, y para describirlo de una forma simple, son notas que vibran en la garganta y el pecho de sus intérpretes, creando así una atmósfera que el público no solo escucha, sino que la ‘siente’.



Así es el concierto que presenta al prestigioso ensamble danés Theatre of Voices –ayer hicieron su primer recital y hoy ofrecerán el segundo, para el que la boletería ya está agotada– en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, recital con el que la entidad comienza su celebración de 60 años.



“Esta forma de cantar enfatiza los overtones (tonos armónicos) sobre las otras notas, de manera independiente. Es algo que cualquier persona puede hacer, pero requiere trabajo y una amplificación para ser escuchado. Hay un ingeniero de sonido que tiene que ser muy ingenioso, manteniendo todo balanceado”, explica Paul Hillier, el director de este grupo, que interpreta la pieza de Stockhausen desde hace más de diez años.



“Ciertamente, esta pieza es un reto artístico, y sí, hay gente que siente que ver micrófonos en un recital vocal se ve ‘sospechoso’ –añade Hillier–, pero es más común hoy que antes. Hay sonidos que son muy significativos entre una nota y otra, que usualmente creemos que son silenciosos. No hay que cantar como un cantante de ópera; de hecho, un cantante de ópera no puede hacer esta clase de pieza, simplemente no funciona”.



Ello adelanta una experiencia única frente a lo que el público suele imaginar de un ensamble vocal.



“Creo que mucha gente, cuando escucha Stimmung, en principio puede creer que se trata de una pieza de meditación, y sí tiene elementos de eso, pero hay algo mucho más profundo que está encendido todo el tiempo, cambiando durante toda la pieza, porque la obra de Stockhausen habla de la metamorfosis, y lo representa a través de los colores de la voz, que van de lo humorístico hasta lo erótico e incluso lo pacífico y lo agresivo; todo pasa en 65 minutos de canto”, sostiene el director.



El Theatre of Voices, que ya ha ganado un premio Grammy y forma parte del sello Harmonia Mundi, fue creado por Hillier en 1990, y en su catálogo viaja de la música antigua a la contemporánea.



“Quería enfocarme en el hecho de que en un concierto, los cantantes usualmente no actúan en un recital, sino que lo hacen sus voces. Cuando los oímos en la radio, nos hacemos una imagen que suponemos. Quería crear algo nuevo a partir de esa idea”, explica el director y barítono.



Además del Theatre of Voices, habrá una temporada vocal destacada en la Blaa con grupos como el Vocalconsort de Berlín (27 de marzo); el Ensamble Villancico, de Suecia (28 de marzo), y Stile Antico, de Reino Unido (15 de abril).



La programación de la sala se complementa con conciertos de música antigua, contemporánea y colombiana. Se verán artistas como el Roy Assaf Trio, el violinista Benjamin Baker, el Cuarteto Carolina Calvache, La Main Harmonique, Ricardo Gallo Cuarteto, Cuarteto Fauré, la violinista Biliana Voutchkova junto al intérprete de instrumentos electrónicos Roy Carroll; música sueca de Väsen y el clavecinista Wiebke Weidanz, entre muchos otros.

Dónde y cuándo

Este jueves, en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango (boletería agotada). Programación disponible en: banrepcultural.org



CARLOS SOLANO

EL TIEMPO @laresonancia