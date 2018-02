Gaviotas de Viña del Mar para Carlos Vives y Alejandra Azcárate

La poeta chilena Karin Gómez estaba feliz con la rutina que presentó la comediante colombiana Alejandra Azcárate en Viña del Mar, el sábado pasado.



“Me encantó porque ella representó un papel de mala, sin compasión, y maquiavélica, contando historias cotidianas. Era como sin querer mostrar expresión y eso la hacía más cómica. Su sarcasmo y humor negro me cautivaron y a mucha gente. Alejandra tenía otras cosas que hicieron que el público la amara, la aplaudiera de pie y le dieran dos gaviotas (oro y plata) espontáneamente”.



En su red social había más comentarios y aunque algunos de sus contactos no se rieron tanto con el espectáculo de Azcárate en Viña del Mar, como Elizabeth Segura Silva, esta afirmó que “me entretuve bastante con sus historias”.

La comediante colombiana fue ovacionada por el público de Viña del Mar, conocido como el ‘Monstruo’ y sobre esto Azcárate habló en el diario ‘La Tercera’ del país austral: “Lo que más feliz me hace es saber que pude conectar con el público chileno, porque ahí era donde estaba el reto. No me conocían, era una absoluta nadie, hasta hace 15 minutos, así que estoy muy feliz”.



Azcárate, tras su presentación de casi una hora, sucumbió a la tensión y a la ansiedad que le propiciaron presentarse ante 15.000 personas en el exigente escenario chileno e incluso lloró en el escenario.



Y aunque en las redes sociales de algunos chilenos hubo ‘palo’ para la colombiana, con argumentos como que parecía una vendedora de celulares o que estaba dando un boletín de CNN, otros, como Juan Pablo Ortiz publicaron en su cuenta de Twitter: “Digamos que es un monologo con altura. Y para hacer reír, como chilenos no estamos tan acostumbrados a la ironía y al humor negro de lectura no tan fácil”.



La misma noche, Carlos Vives se subió al escenario de la Quinta Vergara, en una jornada que fue llamada por los medios como ‘noche colombiana’.



Luego de cuatro años Vives regresó al festival para un espectáculo de 45 minutos que incluyó 16 canciones, entre ellas ‘Pa’ Mayte’, ‘Carito’ y ‘Fruta fresca’, así como ‘El mar de sus ojos’ que hizo con el grupo colombiano ChocQuibTown.



Vives hizo subir al escenario a más artistas, como Wisin con quien interpretó ‘Al filo de tu amor’ y ‘Nota de amor’.



Tras estos dos temas, recibió su primera gaviota, la de plata, que le regaló a Tomás Acle, de 20 años, un joven con síndrome de Down que es fanático del samario. Acle y Vives se conocieron hace poco, vía correo electrónico, cuando la familia del joven contactó a la producción del samario para contarle que el joven era su seguidor y que estaba de cumpleaños el 23 de febrero.



Cuando llegó a Chile para su presentación, Vives les envió entradas para su concierto a Acle y a su hermana, y luego el joven chileno se pudo llevar de recuerdo la Gaviota de Plata, que mostró a los medios de ese país.



Las nuevas canciones del artista también hicieron parte de su presentación: ‘Hoy tengo tiempo’, ‘Nuestro secreto’, ‘La bicicleta’ y ‘Robarte un beso’. En este último tema se subió al escenario Sebastián Yatra. Y todos los artistas que lo había acompañado en esta jornada lo hicieron de nuevo para interpretar ‘La tierra del olvido’.



En la Quinta Vergara había una gran cantidad de colombianos apoyando su música.



En Viña del Mar también se presentaron en la competencia folclórica los K Morales y Ómar Geles, con la canción de este último titulada ‘El fulano’ y en la competencia internacional, Farina quien interpretó ‘Portarme mal’.



Aunque ambos llegaron a la final no resultaron ganadores.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET