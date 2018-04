Las razones del Festival Vallenato 2018 para homenajear a Carlos Vives

Desde el momento en que se cierra cada edición del Festival de la Leyenda Vallenata, el público festivalero comienza la cuenta regresiva para saber a quién le dedicará sus homenajes centrales al año siguiente.



Se suele esperar que sea una figura de corte tradicional, una leyenda del folclor, una figura que represente las raíces. Quizás por eso la elección de Carlos Vives como el homenajeado del año 2018 resulta sorpresivo, un mensaje de gran significado. Quizás era hora de reconocerle a Vives el título de leyenda.



El anuncio de Carlos Vives, fundador del grupo La Provincia, como el homenajeado central de la edición número 51 del Festival Vallenato, tiene como sustento las razones dadas en el comunicado de la organización del encuentro que será del 26 al 30 de abril del año entrante:

1. Por haber puesto el nombre del vallenato a recorrer el mundo:

El comunicado de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata lo explicó así: "La decisión se tomó teniendo en cuenta que Carlos Alberto Vives Restrepo, con su accionar artístico le ha dado la vuelta al mundo llevando los cantos vallenatos y resaltando los valores culturales, el folclor, las raíces indígenas, mitos y leyendas que les han dado mayor identidad a las expresiones provincianas".



2. Por contar en las filas de La Provincia con un rey vallenato, coronado en el Festival, como coprotagonista:

"Se ha valorado la importancia de tener en su grupo al rey vallenato Egidio Cuadrado, con quien ha producido un vallenato evolucionado, actualizado, sin olvidar las raíces de la música tradicional, logrando enmarcarlo dentro de lo clásico incluyente para las nuevas generaciones"



Cabe anotar que si se ve a Carlos Vives y a Egidio Cuadrado (rey, 1985) como un dúo vallenato (aunque también hayan hecho también álbumes de pop tropical con fusiones diversas), se trata de una de las parejas musicales más estables del género, ya que su reunión se dio en 1991, cuando ambos participaron en la serie dedicada a otra leyenda del vallenato: Rafael Escalona. Desde entonces, han sido inseparables.



3. Porque su nombre asociado al del Festival puede hacer más visible el folclor vallenato en el mundo a través de este homenaje.

Pese a que durante los comienzos de su carrera musical, fue difícil que los puristas aceptaran la propuesta de Vives como vallenata, es innegable la visibilidad que le dio al género en el mundo. En muchos países se supo que existía una música de acordeón llamada vallenato gracias a Vives. Y en cada uno de sus conciertos, Vives resalta a los autores o las raíces de su música. Ahora, con mayor razón, Vives, convertido ya en una figura mundial del género refuerza su carácter de embajador de la tradición que el Festival ha defendido a lo largo de medio siglo.

4. Por haber aceptado con entusiasmo los compromisos que conlleva ser la figura central del Festival:

Ser homenajeado en un festival implica tener un agenda dedicada a promover este folclor. Así lo han hecho otras figuras como el cantante Poncho Zuleta, la legendaria Dinastía López o el compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, en años anteriores.



"Siempre me he considerado un soldado de la causa vallenata y mis aspiraciones no han ido más allá -declaró Vives, citado por el mismo comunicado-. Y es tanto lo que hay que hacer por nuestra causa y por la gente, especialmente los más viejos que han construido la 'Iliada Vallenata', que me tomó por sorpresa verme en los primeros lugares de la fila.



"Por supuesto que es un Sí y un honor muy grande, al que nunca he aspirado. Pero si mi nominación contribuye a enmarcar la nueva era que comienza en la celebración después de los primeros cincuenta años, entonces estaré dispuesto a acompañarlos".