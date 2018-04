Mi éxito radica en no perder el sentimiento vallenato: Carlos Vives

Veinticinco años después de revolucionar la música colombiana con su inolvidable disco ‘Clásicos de la Provincia’, Carlos Vives recibirá esta semana uno de los pocos reconocimientos que le faltan. A partir del viernes, el Festival Vallenato, la cita más importante de este género musical, se celebrará en homenaje a él.

En este cuarto de siglo, el cantautor samario pasó de ser acusado de profanar el folclor a ser el centro de admiración de la ‘Real Academia’ del vallenato. Repasar la lista de homenajeados en años anteriores sirve para entender la dimensión de este honor: Consuelo Araujonoguera, los hermanos Zuleta, Diomedes Díaz... Y, por supuesto, Rafael Escalona, ese compositor gigante que inspiró la serie televisiva que conectó a Vives con sus raíces musicales y que sembró las semillas de lo que se convertiría en la agrupación La Provincia.



“El vallenato tiene una deuda muy importante con Carlos Vives. Y viceversa, evidentemente. Él saca el vallenato de la parranda y lo hace evolucionar hasta ponerle los ‘bluejeans’ y volverlo una música para los jóvenes y para los estadios”, comenta Daniel Samper Pizano, uno de los cerebros detrás de la serie ‘Escalona’ y un estudioso de esta música.



Nueve álbumes después de Clásicos... y en medio de su intensa gira de conciertos, que hoy lo pondrá a cantar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Carlos Vives respondió las preguntas de EL TIEMPO.



¿Qué nivel de importancia le otorga al homenaje que le rendirá el Festival de la Leyenda Vallenata? ¿El mismo de un premio Grammy, por ejemplo?



Igual o más en el sentido en que yo lo veo, como una manera de unirme a los vallenatos y trabajar por el festival, por nuestra cultura caribe. Hace unos años les presenté mi visión sobre este evento, con la única motivación de decirle al pueblo vallenato que es muy grande el patrimonio que tienen, que si nos organizamos mejor, nos especializamos más y nos autorregulamos, Valledupar podría ofrecer una experiencia única, que ya lo es, pero con más conciencia ciudadana. La ciudad y la región se dispararían hasta alturas increíbles.



¿Cómo se imagina el Festival Vallenato?



El festival es la gran celebración de Valledupar. Con eso en mente, sueño con una mejor organización, con poner de acuerdo a todas las fuerzas para darles a nuestra gente y a nuestros visitantes una experiencia única de entretenimiento, cultura, música, deportes, etc. Sustentado todo por una historia y una cultura con un carisma especial, en la que confluye todo un país. Al final, yo vengo a esta ciudad a celebrar que existe el vallenato. Queremos hacer un festival inolvidable, pero también perenne.



¿Qué necesita para eso?



Necesito el apoyo del pueblo y la camaradería de las estrellas vallenatas, para mostrarles a todos lo que una ciudad inspirada puede hacer. ¡Los esperamos para vivir juntos el calor de la leyenda!



Carlos Iván Medina, el tecladista de La Provincia, dice que usted es un juglar. ¿Se siente así?



Charly y yo estamos juntos desde hace muchos años, él conoce cómo escribo. Pero tú sabes lo que pienso: para ser juglar, tendría que volver a nacer en Urumita (La Guajira), por ejemplo.



¿Qué lugar ocupa usted dentro del vallenato?



El vallenato no depende de mí, yo trabajo para el vallenato. Y ese camino lo emprendí hace más de 25 años. Quemé las velas y siempre vuelvo al valle por el camino viejo. Es el mundo que escogí... ¿O me escogió?



¿Qué tan buena es la salud del vallenato?



El vallenato nos lo dio el campo, el campesino sembrando, trabajando en el hato, en una naturaleza exuberante. El problema es qué ha pasado en ese campo. Si la naturaleza está en peligro, el vallenato también.



¿Todavía se hace vallenato o lo único que queda es música con acordeón?



¡No todo lo que tiene acordeón es vallenato! Hay varios estilos alrededor de él que no siempre son ortodoxos, y el mío es uno de esos, pero yo sé que el éxito de mis canciones radica en no perder eso que llaman el sentimiento vallenato. Mi lucha y el éxito me han mantenido y estoy muy comprometido con lo que hoy podríamos llamar la industria del entretenimiento vallenato.



Pero su compromiso no es solo con la capital del Cesar. La iniciativa Tras la Perla de la América, creada por usted, trabaja por el desarrollo de Santa Marta...



Van caminando los compromisos. Hemos logrado poner de acuerdo a varios líderes para la solución de problemas urgentes de la población, como la falta de agua potable. En el último encuentro firmamos un acuerdo con los hermanos mayores (los indígenas) y todas las instituciones y ONG dolientes de la Sierra Nevada para crear un fondo que proteja las fuentes.



Activamos un plan para proteger Minca, lanzamos la app Soundwalkrs en Santa Marta, que ofrece un recorrido narrado por mí por los principales sitios históricos de la ciudad; llevamos más de dos años trabajando en el barrio Pescaíto, con varias fundaciones, para fortalecer el tejido social y construir una infraestructura que desarrolle sus tres talentos más reconocidos: la cultura, el deporte y la pesca. En fin...



¿Qué es lo mejor que han hecho hasta ahora?



Vamos avanzando en varios frentes y, a pesar de la polarización política del país, hemos logrado juntar voluntades en varios frentes. Al final, creo que lo mejor de Tras la Perla es poner a mucha gente buena a pensar en serio sobre Santa Marta... ¡Mi avión despega! Seguimos luego.



* Encuentre esta semana, en ELTIEMPO.COM, un especial multimedia con todo el cubrimiento del homenaje a Carlos Vives en el Festival de la Leyenda Vallenata.

BERNARDO BEJARANO GONZÁLEZ

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @BBejaranoG