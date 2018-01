Caravanchela le dará sabor al 2018 con más ‘funky feeling’

Después de varios años en los que la EDM (música electrónica) parecía ser la regla, el productor británico Mark Ronson, conocido por su trabajo con artistas como Amy Winehouse, tenía claro que quería rescatar la esencia del funk.



Ronson reclutó al hawaiano Bruno Mars para darle vida a Uptown Funk, tema que con su ritmo contagioso y sus trompetas sonó en todo el mundo y recibió dos Grammy anglo en el 2016, incluyendo grabación del año.

El funk volvió, mientras en Colombia, embelesados por esos ritmos, los hermanos Silvia y Guillermo Palencia habían estado buscando un sonido para su agrupación, a la que bautizaron Caravanchela.



No estudiaron música de manera profesional, pero siempre la tuvieron cerca. Así que, después de haber experimentado un rato la vida de oficina, Silvia y Guillermo, quienes se graduaron de administración e ingeniería industrial, respectivamente, decidieron que la música era su camino.



Llegaron a esa conjetura un año antes de que Ronson y Mars lanzaran Uptown Funk, pero al ver la energía que transmitía una canción como esa supieron que su carrera musical debía seguir un camino similar.



Con eso en mente llegaron al funky feeling (sentimiento funky), una derivación del funk que, además del coctel sonoro del género, fusiona elementos del pop y el rock. De ahí en adelante esa sería la descripción de la música de Caravanchela.



“El funky feeling es el sonido que nos representa, y descubrimos que es un estilo de vida. Se trata de hacer las cosas que te apasionan e ignorar las voces que te dicen: ‘Usted no va a poder’ ”, dice Guillermo.



Estrenaron su álbum independiente bajo el mismo nombre, Funky Feeling en 2017. Poco a poco, entre las guitarras de Guillermo y la voz versátil de Silvia, se dieron a conocer.

Con composiciones alegres y fiesteras con un aire retro, como Loco y otras más tranquilas e influenciadas por el blues, como Desde que me fui, los hermanos se inclinaron hacia un sonido puro de sus instrumentos.



“Nuestro primer disco fue muy orgánico, pero este año queremos explorar con sintetizadores y otros elementos de la electrónica”, dijo Silvia.



Forjar el camino por su cuenta, sin representación de una disquera, no ha sido sencillo. Más aún porque, según dicen, la audiencia no se ha ‘alternativizado’ lo suficiente.



“El público colombiano todavía tiende a escuchar lo urbano. Podemos aprender de países como México, donde lo alternativo vende por montones y tiene mucha audiencia”, añade Silvia.



Caravanchela lanzará su segundo trabajo discográfico en el segundo semestre del 2018. Su próximo paso será el 14 de febrero con la publicación de una versión especial de Quédate. Aunque la canción hizo parte del primer álbum, ahora contará con la participación de la cantante brasileña Camilla Faustino.



