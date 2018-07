La cantante española a la que no le gustaría cantar con Maluma

La cantante española Ana Guerra, conocida en su país por ser representante dentro del género de la música urbana, fue contundente cuando, en el programa 'Amigas', del canal La 1, le preguntaron si cantaría junto a Maluma pese al contenido machista de sus canciones.

"Si Maluma decidiera caminar por otro sitio y dijera 'me voy a unir al movimiento feminista y lo quiero hacer con Ana Guerra, que es una persona que canta un estilo de música parecido al mío', bueno, ¿por qué no?", contestó la artista de 24 años, quien se ha convertido en una voz del feminismo a través de su música.



Ante esta respuesta, una de las presentadoras le preguntó: "¿si Maluma te llama mañana le dices que no?". Guerra le contestó afirmativamente y dijo: "es una cuestión de principios y yo los llevo por delante de cualquier cosa. Sé que es un grande la música, pero jamás voy da denigrar a una mujer ni voy a faltarle al respeto".



Por ejemplo, su más reciente sencillo 'Ni la hora' se refiere a la historia de una mujer que deja a su pareja, es libre y no se arrepiente. "Hola, mira que bien me va sola / Nadie a mí me controla / Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora".

En el mismo programa, Guerra fue cuestionada por haber subido a su cuenta de Instagram una foto en vestido de baño, que causó diversos comentarios, pues las presentadoras consideraron que iba en conflicto con su postura feminista.

Su respuesta no se hizo esperar. "Lo triste es que, después de subir esa foto, fuera noticia al día siguiente. Eso significa que tenemos que seguir con el cambio y luchando por el feminismo. Primero, lo hice porque me gustó la foto, veo que hay arte y me encantó. Segundo, porque me da la gana y al final me siento cómoda subiendo esto a redes, me gusta mi cuerpo", dijo tajante, pese a que las presentadoras lo tomaron con burla.



A raíz de esta respuesta, en Twitter se convitió en tendencia #AnaWarSiMeRepresenta, como una forma de expresar su apoyo ante las preguntas que recibió en el programa.



