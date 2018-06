La banda de rock Garbage resucita su álbum más famoso

Hace dos décadas, la cantante británica Shirley Manson probó el sabor del éxito junto a la banda Garbage. Fue en mayo de 1998, cuando lanzaron su segundo álbum ‘Version 2.0’, que la atención mundial se amplificó de manera incontrolable. “En ese momento fuimos unas estrellas”, recuerda Manson, quien el próximo 22 de agosto cumple 52 años, en una entrevista telefónica con EL TIEMPO



Su testimonio evidencia un cierto toque de sarcasmo, pero es cierto que la crítica musical y los fanáticos coincidieron en considerar el disco como una de las propuestas de rock, con algo de pop y toques de electrónica, más importantes de la década de los 90.

La cantante y líder indiscutible de Garbage no esconde la emoción al recordar ese periodo y el valor que tuvo esa producción discográfica dentro de la industria musical.



Ha sido tanto el impacto de ‘Version 2.0’ que Shirley Manson y sus camaradas musicales —Butch Vig (famoso por haber producido el disco ‘Smells Like Teen Spirit’, de Nirvana), Duke Erikson y Steve Marker— no dudaron en revivirlo en una edición especial con sonido remasterizado, tanto en disco compacto como en vinilo y en edición de lujo, que se lanzó este viernes en todo el mundo.



No era para menos, pues en su momento se trató de una pequeña obra maestra, de un giro radical frente a su primer álbum, el cual había explotado una sonoridad más profunda y melancólica.



“Las canciones de este disco (‘Version 2.0’) son más que simples ejercicios inteligentes de pop de vanguardia”, escribió en su momento el crítico musical Jim Farber de ‘Entertainment Weekly’. Mientras que Stephen Dalton, de ‘New Musical Express’, fue más corrosivo al calificar el álbum como “una hermosa obra de diseño moderno sin vida”. La revista ‘Rolling Stone’ consideró ‘Versión 2.0’ uno de los diez álbumes más importantes de 1998, gracias a éxitos como ‘I Think I'm Paranoid’, ‘When I grow Up’, ‘Special’ y ‘Push’.



Pero es la propia Shirley Manson quien puede definir ese halo especial de un álbum que rompió la famosa preocupación de las bandas que lanzan un primer álbum exitoso y rezan porque el segundo sea superior. “Nosotros lo logramos”, recuerda Manson.

El disco se lanzó en 1998. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Qué significa el retorno del disco más icónico de la carrera de Garbage?



Veinte años es mucho tiempo, y fue un reto involucrarnos en juntar todos los elementos de un disco muy importante. También tiene un interés adicional, porque implica que también estamos de regreso para volver a sentir lo que alcanzamos con este trabajo musical. Gracias a 'Version 2.0' consolidamos una carrera en esta industria y es bueno reencontrarse con esa sensación de éxito.



¿Qué marca la diferencia frente a su primer disco, ‘Garbage’?

El primer disco nos hizo romper fronteras, pero con 'Version 2.0' eso creció aún más, al punto de tocar desde Australia a Islandia, e incluso África. Fue una experiencia extraordinaria. La huella que dejó el álbum fue que aprovechó la tecnología en una época en la que la producción digital era algo todavía novedoso. La mezcla del álbum tuvo un trabajo de producción muy avanzado. Lo hicimos con la sensibilidad de la grabación análoga (usando cinta magnética), pero enfrentándonos a mezclas digitales y una cantidad de herramientas en computador.



A eso habría que sumarle su carisma y una poderosa presencia vocal y escénica, ¿cómo ha lidiado con ese poder que ha tenido como artista?

Bueno, llevo 27 años en esto y no he podido encontrar una sola respuesta, ya que siempre es diferente. Mi respuesta actual es que se debe a que soy pelirroja, y el pelo rojo siempre ha pegado fuerte en la historia (ríe), como en reinas vikingas o en brujas. Este color representa un poco ese poder de cuestionar, de ser diferente y llamar su atención.



Con ‘Version 2.0’ también llegó la avalancha de la fama, ¿eso fue un problema para ustedes?



Es curioso porque tengo 52 años y a menudo me pregunto qué es lo que hemos hecho o seguimos haciendo para seguir disfrutando del trabajo en el mundo de la música.

La verdad, no estoy tan segura, pero creo que la capacidad de Garbage para lidiar con el estrés que ha generado todo este entorno viene del hecho de que procedemos de una clase social bastante modesta; eso nos ha dado un cierto equilibrio, a pesar de la cantidad de adulación que recibimos durante todo este tiempo.



¿Con tantos años de carrera cómo se siente dentro del lógico relevo generacional que está pasando en la industria musical?



Ya somos mayores, esa es la verdad, y vemos cómo nuestra generación va pasando a otro plano. Eso hace que uno comience a pensar en el futuro o en el propósito que tenemos como banda dentro de un contexto cultural. Hay un valor importante en los artistas mayores. El rock and roll es para los chicos que se identifican con la rebeldía, y en términos de energía es para los más jóvenes. Pero los experimentados o mayores (como nosotros) todavía pueden hacer música realmente rebelde y provocativa. La clave es no dejar de evolucionar.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura

En Twitter: @CulturaET