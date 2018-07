Éxitos musicales que fueron censurados por polémicos motivos

Diego Santacruz / CEET

Becky G - 'Mayores': para una presentación de la artista en el programa 'Operación triunfo', la reguetonera debió cambiar la canción que decía “que no me quepa en la boca, los besos que quiera darme", y decir: "que con un beso en la boca me haga volar en el aire".