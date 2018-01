10 canciones esenciales para recordar a Dolores O’ Riordan

Con la muerte de Dolores O’ Riordan el mundo pierde, sin duda, a una de las mujeres más reconocidas del rock mundial. La irlandesa, que hizo su carrera como cantante de la banda ‘The Cranberries’, se convirtió en una de las voces ícono de los años 90.



Como un pequeño homenaje, ofrecemos esta antología de 10 de sus canciones más conocidas. Las ‘esenciales’, para recordar el inconfundible poder de su voz, que alternaba entre la dulzura de baladas como 'Ode to my familiy,' y la fuerza desgarradora e intensa que ofrecía en temas como 'Salvation' o 'Zombie', su éxito más reconocido.

Las canciones no están por importancia, sino en orden cronológico de acuerdo al año de publicación del álbum en el que están contenidas. ¡Hasta siempre, Dolores!

'Dreams', de su álbum debut 'Everybody else is doing it, so why can't we?' (1993)

Linger, de su álbum debut 'Everybody else is doing it, so why can't we?' (1993)

Zombie, del álbum ‘No need tu argue’ (1994)

Ode to my family, del álbum ‘No need to argue’ (1994)

Salvation, del álbum ‘To the faithful departed’ (1996)

When you’re gone, del álbum To the faithful departed (1996)

Animal instinct, del álbum ‘Bury the hatchet’ (1999)

Just my imagination, del álbum ‘Bury the hatchet’ (1999)

Analyse, del álbum ‘Wake up and smell the coffee’ (2001)

Promises , del álbum 'Wake up and smell the coffee' (2001)

'Bonus track' 1 : Tomorrow, del álbum Roses (2012)

'Bonus track' 2: Why? De su último álbum, ‘Something else’ (2017)