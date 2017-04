Cinco canciones en español que hicieron historia

Aunque todavía falta mucho para lograr paridad con el mercado en Estados Unidos, cada vez es más común escuchar canciones en español en todo el globo. Desde banda de sonido de películas y videojuegos hasta colaboraciones en más de un idioma, el catálogo de éxitos en la lengua de Cervantes crece. Aquí, algunos de los títulos que se ganaron un lugar en las páginas de la historia.

‘Macarena’ - Los del Río

Imposible no pensar en este hit y comenzar a tararearlo de manera obsesiva. Aunque ni su letra ni su melodía vayan a quedar en los libros de historia, el increíble furor que causó esta canción no tiene parangón. El tema original se lanzó en 1993 en España, pero fue un remix dos años después el que lo colocó en las radios de todo el mundo y, créase o no, jugó un rol importante en la campaña presidencial por la reelección de Bill Clinton. El sencillo vendió en todo el mundo 14 millones de copias y se lo considera el mayor éxito global de la década del 90.

‘Me olvidé de vivir’ - Julio Iglesias

Sin nunca sacarse la mano del estómago y sin dejarse fotografiar del "lado feo" de su cara, Julio Iglesias logró en su extensa carrera vender más de 300 millones de placas, lo que le valió un premio récord Guinness al "artista latino que más discos ha vendido en el mundo". Con más de 80 títulos en su haber, el español tiene el privilegio, además, de ser uno de los cantantes más populares en China.

‘Bailando’ - Enrique Iglesias

De tal palo... tal astilla. Enrique Iglesias también hace historia con su música. ‘Bailando’, el tema en el que canta junto con el grupo cubano Gente de Zona y Descemer Bueno se convirtió en la canción que más tiempo pasó en el primer puesto del ranking latino de Billboard. No sólo eso, sino que en pocos semanas logró la certificación de disco de platino en los Estados Unidos, al vender un millón de copias, y se convirtió en la décima canción más popular a nivel mundial de 2014.

‘Bésame mucho’ - Consuelito Velázquez

Los especialistas señalan a esta composición escrita en 1940 por la pianista mexicana Consuelito Velázquez como el tema cantado en español con más covers de la historia. Este bolero perfecto fue versionado, entre otros, por Charles Aznavour, Andrea Bocelli, Caetano Veloso, Louis Armstrong, Mina y Los Beatles.

‘Despacito’ - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee y Justin Bieber

El éxito del último tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee era grande, pero la incorporación de Justin Bieber logró que incluyo crezca más. Hoy es la primera canción con letra en español en llegar a la posición máxima de la lista global de canciones más escuchadas de la plataforma de streaming Spotify.



"Luis Fonsi suena con este tema en países como los Estados Unidos, Suecia y Noruega, en total, la canción está en el Top 20 de, al menos, 14 países no hispanohablantes. Estamos muy emocionados porque esto refuerza nuestro objetivo de ser una plataforma para impulsar a los artistas más allá de su alcance tradicional", aseguró Mia Nygren de Spotify sobre esta nueva canción que hace historia.

LA NACIÓN (Argentina) / GDA