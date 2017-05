El sabor caribeño de Vicente García

El segundo sencillo del álbum A la mar, el más reciente disco del cantante dominicano de reggae y soul Vicente García, tiene una tremenda influencia de la onda caribeña.

Dulcito e’ coco, como se titula la canción, refleja la incursión del músico en las culturas afrodominicana y antillana.



El intérprete de temas como Te soñé, Desde mi balcón y Cómo has logrado, incluye 15 cortes en su nuevo trabajo, en el que explora el bolero, el reggae y la bachata.

​

Dulcito e’ coco se enfoca en ritmos de Cuba, especialmente el son. En el videoclip muestra la belleza natural de su país natal.



“Quería reflejar la cultura de República Dominicana, pero desde una situación distante de lo que todo el mundo conoce, alejada de la costa turística de Punta Cana”, explicó García en charla con EL TIEMPO.



Agregó que uno de los ingredientes más especiales con los que contó el video fue su construcción a partir del entorno, que le da un tono más documental.



La mayor dificultad durante el rodaje, confiesa el artista, fue su debilidad para pararse en frente a las cámaras, a pesar de que el video tenía un guion, un relato listo para contar.



“Los videos para mí son un tema bien complicado. No me sale muy natural, no soy muy de ellos”, aseguró entre risas.



La letra de Dulcito e’ coco contrasta dos sentimientos: los versos narran desamorl, pero los coros, finalmente, cuentan que es todo lo contrario, el protagonista está enamorado y esa sensación es la que prima.



A la mar ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales (Apple Music, Spotify y Deezer) y en formato físico en discotiendas (en DVD por $ 25.500).



Además de Dulcito e’ coco figuran las canciones Carmesí (que fue el primer sencillo), Mal de amore (así, sin s), Bohío y La paloma.



También incluye una colaboración con los legendarios Gaiteros de San Jacinto –el tema Espuma y arrecife–, y cierra con una versión de Te soñé, un clásicos de García.

Más información

El videoclip de ‘Dulcito e’ coco’ se puede ver en bit.ly/2mPd2Aa. El álbum se consigue en plataformas digitales y DVD.

