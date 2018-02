Gloria Trevi y Alejandra Guzmán cancelan su gira en Colombia

Las dos divas mexicanas, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, cuya canción 'Más buena' suena con frecuencia en las emisoras colombianas, tenían planeado presentarse el viernes 23 de febrero en Bogotá y al día siguiente en Medellín.

Las fechas hacían parte del Versus World Tour, una gira conjunta de las artistas que tienen varias canciones grabadas a dúo -otra de ellas 'Cuando un hombre te enamora'- y que es la oportunidad para observar en vivo estas colaboraciones musicales que difícilmente se pueden llevar a escenarios, debido a las agendas independientes de artistas que suelen grabar este tipo de duetos.



Sin embargo, Trevi y Guzmán planearon numerosos conciertos en Estados Unidos, México y otros países, incluidos los de Colombia. Estos últimos ya no se realizarán.



El anuncio de la cancelación lo hizo la organización del concierto a través de un comunicado, este fin de semana. "El Versus World Tour Gloria Trevi vs Alejandra Guzmán lamentablemente no se realizará en Colombia, debido a problemas logísticos y de producción generados desde el pasado mes de noviembre y que no se han podido solucionar".



El comunicado agrega que quienes compraron boletas pueden comunicarse a los números 01 8000 978227, 3078227 (en Bogotá) y desde el celular al #837. También está el coreo atencionalcliente_colombia@tuticket.com, para hacer el trámite de reembolso de la compra.



Se nunció que los reintegros de dinero se harán en Bogotá el 16 de marzo y en Medellín los días 23 y 24 de marzo. Más información en Tuticket.com.