‘Soy feliz desde la diferencia’: Camila Chaín

Camila Chaín no eligió ser gay. “Fue una suerte, como ser zurda, lo que tampoco escogí, pero esto último me enseñó desde niña que hay que hacer las cosas al contrario de los derechos, como que cuando firmo con una pluma debo tener cuidado para no manchar el papel. Es que, desde la diferencia que me ha tocado vivir, me siento afortunada”, dice

Por eso su libro El amor es de todos los colores, que la periodista, fotógrafa y presentadora de Telecaribe lanza el domingo 29 a las 2 p. m., en la Feria del Libro.



Y cuenta, desde Barranquilla, donde vive desde noviembre pasado, regresando a su ciudad natal tras 11 años, para formar un hogar con la veterinaria Kelly Barrios, también de Curramba, que el libro es una opción para que la gente entienda las diferencias del otro.



“No fue fácil. A mí me gusta escribir, aunque siento que mis palabras van más rápido que mis manos en un teclado y que cuando hablo lo digo todo”, afirma.



Chaín, nacida en 1979, asumió públicamente su identidad sexual en La W. “En la emisora en la que trabajaba se retransmitía La W en las mañanas y yo dije al aire que me gustaban las mujeres mientras se hablaba de una canción de Verónica Orozco, Las bragas”.



Eso no fue intencional, pero con el paso del tiempo y con su popularidad, “muchas mamás me empezaron a escribir para contarme que a sus hijas les gustan las mujeres y no sabía qué hacer, o jovencitas diciéndome que no sabían cómo enfrentar su homosexualidad”.

Y aunque esas historias no están en El amor es de todos los colores, “porque no tengo ningún derecho a publicarlas, con el libro sí les puedo regalar a las personas un testimonio sincero de por qué uno es como es, para que lo amen como es”.



Para Chaín escribir fue un proceso complejo. “También es algo bonito que me llenó de emoción, es como unos rayos X de mi vida, es un libro de una persona a la que le interesa que todo el mundo sepa que es como los otros, que abraza igual que los otros”.



Recuerda, además, como fue la reacción de su familia cuando habló de su homosexualidad: “Mi mamá fue positiva y me preguntó qué tenía que hacer ella para que yo fuera feliz, aunque me aclaró que no me entendía muy bien por su formación religiosa. Pero me apoyó y me empoderó. Es más, yo ese día hubiera podido salir a la calle con un letrero que llevara escrito: ‘Mi mamá me ama, no me importa que tú no’ ”.



De todas maneras, Chaín deja claro que no es activista ni experta en temas LGBTI, ni en políticas públicas. “Yo sé de radio, televisión y fotografía, me siento una persona libre, abierta, que se ama como es y tiene una visión más amplia de los humanos. Eso sí, aunque yo no elegí ser un personaje público, soy una persona pública”.



Ahora, lleva una vida hogareña, la que siempre quiso. Cuando la empresa para la que trabaja Barrios la trasladó de Ecuador a Barranquilla, Chaín decidió su regreso.



Le preocupaba la parte laboral, pero dos de sus mejores amigos, Agmeth Escaff y Daniela Donado, que habían trabajado en Bogotá y se devolvieron a Barranquilla, que la animaron.



“Yo soy superbarranquillera y me gusta mucho esta vida de ahora, organizar la casa, comprar la planta, el limpiador de cocina, el adorno para la puerta...”, agrega.



No sabe si volverá a escribir. Por ahora, sus pasos están en Telecaribe, en el programa Full musik.



¿Dónde y cuándo?

29 de abril, 2 p. m., salón E de Corferias (pabellón 21 a 23).



