Los cambios de última hora del Estéreo Picnic

22 de marzo 2018 , 08:10 a.m.

Mañana es el primero de los tres esperados días de Estéreo Picnic. A pocas horas para su realización, el evento anunció que el DJ Julio Victoria se presentará en lugar del artista Tyler The Creator, que canceló su participación recientemente.

Así, Julio Victoria se presentará este viernes, de 11:15 p.m. a 12:05 a.m. en el Escenario Chevrolet Beat. Por su parte, Sofi Tukker, que estaba programada para el mismo escenario y hora, pasó para el escenario Budweiser, en el mismo horario.



Hubo otros cambios, más que todo de horario: el domingo 25, Salvador y el Unicornio pasan al escenario Budweiser, de 2:15 p.m. a 3 p.m. y Technicolor Fabric estarà en el escenario Chevrolet Beat, de 3:45 a 4.30 p.m.



En la página de Facebook del encuentro se han ido anunciando los cambios y se publicaron ya los horarios definitivos. En una publicación de la misma, la organización explica:



"Esperamos, sepan entender que situaciones como la de Tyler, The Creator se escapan a nuestro control (...) Quisiéramos también recordarles que este año anunciamos cuatro artistas sopresa (Kali Uchis, The Nbhd, Bonobo y De la Soul), un hecho histórico para el festival y una emoción que compartimos todos".