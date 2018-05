Cambian la fecha del concierto de Kany García en Bogotá

TuBoleta informó que se canceló el concierto que tenían programado este jueves con la artista puertorriqueña Kany García en Armando Music Hall de Bogotá, el cual será reprogramado para el próximo 2 de junio en el Centro de Eventos Royal Center.



“Informa a las personas que adquirieron boletas para los conciertos de la cantante Kany García, a llevarse a cabo en la ciudad de Bogotá el día 3 de mayo, que por motivos ajenos a la artista el concierto será reprogramado para el día 2 de junio de 2018, en el Centro de Eventos Royal Center”, indicó la compañía.

Según dio a conocer TuBoleta, que “por disposición de las autoridades locales, los conciertos no han sido autorizados para llevarse a cabo”.

La situación que fue confirmada por Kany García a través de su cuenta de Instagram. La cantante indicó que por motivos ajenos a ella y a su equipo de trabajo no se pudo solucionar el tema de las licencias del concierto.



“Las razones realmente son muy ajenas a mí, a mi equipo de trabajo. Tienen que ver con licencias y no logramos llegar a un acuerdo el día de hoy (jueves). Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos y sin embargo no lo logramos”, señaló la artista.

Amigos un aviso importante... Una publicación compartida de kanygarcia (@kanygarcia) el 3 May, 2018 a las 4:23 PDT

A los asistentes al evento que deseen la devolución de su dinero se les informará en los próximos días cómo se realizará la entrega.



Esta no es la primera vez que en Bogotá cancelan un concierto el mismo día del evento, el pasado 6 de abril las autoridades no autorizaron la realización del evento ‘Love Bogotá’, que estaba programado ese día y en el que se presentaría Don Omar, por no cumplir con la totalidad de los requisitos legales.

Cambian la sede de Festelar

Así mismo, el Festival de la música alternativa, Festelar, que está programado para el próximo 19 de mayo ya no se realizará en el Parque Deportivo de la 222. Las condiciones climáticas de las últimas semanas llevaron a los organizadores a mover el escenario al hipódromo de Los Andes.



El evento contará con la participación de artistas como Plastilina Mosh, Vicente García, Aterciopelados, Systema Solar, Los Petitfellas, entre otros.



ELTIEMPO.COM