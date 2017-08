Califique los lanzamientos musicales de la semana

18 de agosto 2017 , 11:07 a.m.

Sea el juez de los lanzamientos musicales de la semana. Póngale la nota a cada canción siendo 1 la nota más baja y 5 la más alta.

Jennifer López junto a Gente de zona

Los cubanos Gente de zona se sumaron a la puertorriqueña para cantar su último sencillo, ' Ni tú ni yo', publicado en plataformas digitales el 4 de julio y que podría ser uno de los éxitos de esta temporada de vacaciones.

RESULTADOS 1 2% 2 2% 3 7% 4 2% 5 0%

Chris Martin, de cantar bachata a lo nuevo de Coldplay

La agrupación británica ha dado mucho de qué hablar esta semana. Además del momento en el que Chris Martin cantó en español ‘Chantaje’ junto a la barranquillera Shakira, su banda subió a plataformas digitales la canción ‘Aliens’.

RESULTADOS 1 2% 2 1% 3 1% 4 2% 5 2%

Jay Z con contenido racial

El rapero estadounidense publicó esta semana el video de la canción 'The Story of O.J.'. Se trata de una crítica frontal al racismo en Estados Unidos, en la que toma como referente el escándalo entre el deportista O. J. Simpson, su ex mujer y la justicia norteamericana. Además confronta la normalidad del racismo en su propio país.

RESULTADOS 1 2% 2 2% 3 0% 4 1% 5 1%

Además, nueva música de Cut Copy

Los australianos de Cut Copy, cuya música se mueve entre el indie dance y el electropop, da cuenta de sus próximo lanzamientos con la publicación de esta canción, 'Airborne', influenciada también por géneros como el funk.

RESULTADOS 1 0% 2 0% 3 1% 4 1% 5 2%

Jorge Drexler se sumó a los lanzamiento con 'Telefonía'

El médico, cantautor y ganador de un premio Oscar por la canción ‘Al otro lado del río’ nacido en Uruguay publicó esta semana su último sencillo, la canción ‘Telefonía’.

RESULTADOS 1 1% 2 1% 3 0% 4 1% 5 1%

Retorno al estudio para Capital Cities

El dúo californiano, compuesto por Ryan Merchant y Sebu Simonian y que ha estado en el pasado en Colombia volvió a los estudio de grabación. El resultado fue esta canción, publicada en plataformas el pasado 6 de julio y titulada como ‘Girl Friday’.

RESULTADOS 1 0% 2 1% 3 0% 4 2% 5 1%

El retorno de Ke$ha

La artista nacida en Los Ángeles, después de pasar por momentos muy difíciles en su vida, publicó el video de la canción ‘Praying’, con contenido encaminado a redimir errores pasados.

RESULTADOS 1 1% 2 0% 3 1% 4 1% 5 0%





