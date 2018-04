La petición con la que quieren evitar concierto de Maluma en España

Palencia, un municipio de Castilla y Aragón, en España, será el comienzo de la gira del cantante colombiano de reguetón Maluma por ese país. Pero muchas personas –más de 23.000, para ser más precisos– no están de acuerdo con esa presentación, y así lo han hecho saber a través de la plataforma Change.org.



'No a Maluma en Palencia' es una convocatoria que comenzó hace dos semanas Carlota Lera, quien explicó en una entrevista al diario ‘El País’ que para ella no es lógico que los ayuntamientos hagan campañas contra la violencia de género “y luego se les llena la boca diciendo que han conseguido que Maluma actúe en Palencia”.

El responsable de prensa del ayuntamiento de Palencia respondió, según citó el mismo diarion español, que “la iniciativa online forma parte de la libertad de expresión de cada uno, pero el concierto sigue adelante. Además, habría que ver la procedencia de esas firmas, si son gente de la ciudad o si son perfiles falsos”.



Según la convocatoria, tal cual figura en la plataforma, “se debería de hacer lo que en otras corporaciones municipales del territorio español e incluir requisitos respecto a la exclusión de conciertos que fomenten la violencia machista en la concesión de patrocinios de las fiestas de Palencia”. Además, dicen que hay “muchísimas” alternativas “más adecuadas” para reemplazar la actuación de Maluma.



Aunque con menos éxito, en la misma página de Change.org se encuentran otras iniciativas que apoyan la presentación del reguetonero. Hasta ahora no suman más de 1.000 apoyos en la página.

“Queremos poner a Palencia en el mapa y gracias a un cantante internacionalmente conocido podemos llenar la ciudad y que Palencia sea una ciudad internacional, juvenil, abierta y disfrute de la música y el ritmo latino de Maluma”, dice esta iniciativa, llamada ‘Que Maluma llene la ciudad de Palencia’.



Para los promotores de la iniciativa en contra, "sus letras machistas, misóginas y degradantes hacia todos y hacia las mujeres en particular no deberían formar parte del programa de fiestas de San Antolin 2018, y menos a costa de los presupuestos para las fiestas y usando instalaciones públicas."



España ha sido el epicentro de las críticas que consideran las letras de Maluma machistas y misóginas, y que comenzó en diciembre de 2016 con una entrada de la bloguera Yolanda Domínguez en el ‘Huffington Post’, en la cual criticaba el contenido de la canción ‘Cuatro babys’.



Ese sencillo fue un éxito de esa temporada, pero sin duda una de las mayores polémicas en la carrera del cantante paisa debido a su letra de alto contenido sexual, considerado por muchas mujeres como degradante contra ellas.



