BTS y el fenómeno del ‘K-pop’ en Colombia

En el año 2017, la industria musical de América volteó la mirada definitivamente hacia oriente y se dio cuenta del protagonismo de Asia en una revolución cultural. El K-pop (abreviación de “pop coreano”) no es nuevo; de hecho, su origen se remonta a los años 90, pero este año logró visibilizarse al mejor estilo de las estrellas de occidente.

Al frente de esa escalada se destacan siete muchachos surcoreanos que bailan y cantan como en la mejor época de los Backstreet Boys y Nsync. Su banda se llama BTS (Bangtan Sonyeondan) y, desde 2013, su propuesta sonora y escénica ha buscado mezclar hip-hop, rap y pop.



No son los primeros en hacerlo. Tampoco es una novedad que se pinten el cabello u organicen elaboradas coreografías perfectamente sincronizadas, sino que BTS, bajo la maquinaria de Big Hit Entertainment, ha conquistado lugares que ningún otro artista de K-pop ha alcanzado hasta el momento.



BTS fue considerado uno de los 10 artistas más importantes del 2017, según la revista Billboard, y en la entrega de los premios de la música de esa misma casa, en mayo, superó a Selena Gómez y Justin Bieber como Mejor Artista en Redes Sociales (Top Social Artist).



Y es que la banda ostenta más de 11 millones de seguidores en una de sus cuentas oficiales de Twitter, por lo que la barrera idiomática no parece ser un problema.

Además, este año BTS llegó al pico más alto que ha alcanzado una agrupación surcoreana en la lista de canciones Billboard Hot 100 de Estados Unidos, ocupando el puesto 28 con MIC Drop, un sencillo que los coreanos interpretan junto al cantante de hip hop Desiigner y el DJ Steve Aoki.

Una logia en Colombia

En el país, también se siente la fiebre por el K-pop: en octubre de 2017, la Embajada de la República de Corea en Colombia, con la colaboración del grupo de seguidores ‘K-pop Bogotá’, organizó el K-star, un evento dedicado exclusivamente al género en la ciudad. Hubo competencias de baile de grupos colombianos que hacen coreografías a partir del K-pop... Y llenaron el teatro Jorge Eliécer Gaitán.



Aun más impactantes son las cifras del grupo de seguidores ‘BTS Colombia’, que agrupa a sus fanáticos en todo el país: más de 128.800 miembros en su página de Facebook.



Ángela Mota, una de las representantes del grupo, asegura que de ese total hay cerca de 10.400 seguidores registrados que han participado en sus reuniones periódicas, y tienen líderes coordinadores en 23 ciudades.



En estos encuentros, se dedican a difundir la cultura surcoreana en Colombia. Cuenta Mota que a uno de ellos llegaron a encontrarse 500 personas, en su mayoría menores de edad.



“Queremos que cada encuentro tenga un propósito. En una oportunidad les enseñamos a cocinar comida coreana”, cuenta Claudia Vidal, una de las líderes del núcleo de Bogotá.



Pero no son el primer club de fanáticos de K-pop. Mucho antes de que llegara BTS, algunos ya seguían bandas como U-KISS y Teen Pop, que ya se presentaron en Colombia.



De hecho, el reciente fallecimiento del artista Jonghyun, líder de la banda de K-pop SHINee, demostró lo fuerte que es la devoción de estos seguidores: tras el aparente suicidio del cantante, hubo vigilias en su honor en Pereira, Barranquilla, Cali y Bogotá.



Actualmente, ninguna casa discográfica representa a BTS en Colombia. Eso quiere decir que los álbumes de la agrupación no se consiguen en tiendas de discos en el país. Al no haber un intermediario entre la banda y sus fanáticos, la labor de conseguir los álbumes en formato físico es una tarea que los seguidores deben sortear.



El modelo al que han llegado los clubes de fanáticos como BTS Colombia es hacer pedidos masivos de álbumes a través de páginas web. Solo en este año, el grupo de seguidores llegó a recibir 7.000 álbumes físicos en Colombia traídos directamente de Asia.



El problema es que el precio del envío desde Corea duplica el precio original del álbum. Wings (2016), por ejemplo, costaba lo equivalente a 40.000 pesos en Corea del Sur, pero con los costos de impuestos y envío, el disco le terminó costando 80.000 pesos a cada fanático que lo mandó traer.



En cuanto a elementos alusivos a la banda (merchandising), los seguidores encargan los objetos a través de las tiendas virtuales pero también estampan camisetas, imprimen afiches y venden desde maletines hasta tapabocas (que se impusieron en Asia, con diseños, a veces más por una cuestión de moda que por necesidad).



Los seguidores de BTS en Colombia han hecho toda la gestión posible para que los empresarios de conciertos consideren la posibilidad de traerlos.



Con ese objetivo en mente, los líderes del grupo se ponen de acuerdo para organizar jornadas de ‘tuiteadas’ masivas para lograr ser tendencia y que esas empresas se enteren de que hay un mercado ávido de atención. Durante una de esas jornadas, ‘BTS Colombia’ pudo ser tendencia nacional en Twitter durante diez horas consecutivas.



Sin embargo, estos fanáticos aún no han logrado que los traigan, aunque Chile y Brasil ya recibieron a BTS en concierto. Ellos conservan la esperanza de que les presten atención, pues para ellos no se trata solo de una banda de pop: es un espectáculo que representa cómo occidente ha permeado culturalmente al continente asiático y este ha respondido de vuelta, con creces.



VALERIA MURCIA VALDÉS

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA DE EL TIEMPO @ValMurcia