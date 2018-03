Bomba Estéreo llega al festival con energías renovadas

La grabación del quinto álbum de estudio de Bomba Estéreo, lanzado en agosto del 2017, estuvo dividida entre dos lugares. Una mitad se hizo en Minca, Magdalena, y la otra en Los Ángeles, California. De esa producción nació un documental que lleva el mismo nombre del álbum: 'Ayo'.



La producción incluye temas como ‘Internacionales’ y ‘Duele’, canciones que probablemente interpretarán durante su presentación en el Festival Estéreo Picnic, el sábado 24 de marzo, de 9:45 p. m. a 11 p. m.

Minca es un corregimiento ubicado a 14 kilómetros de la capital del Magdalena, muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. El productor y amigo de la banda, Chris Castaño, es el dueño del estudio de grabación en el que Simón Mejía y Li Saumet entraron a trabajar, no sin antes pedirles permiso a las comunidades indígenas que habitan la zona.



Para conseguir la autorización, realizaron una ceremonia que, según Mejía, marcó su carrera, sus vidas personales y su manera de ver el mundo. “Creo que hay un Bomba antes y después de ese ritual”, afirmó.



Bomba Estéreo llegó a la Sierra Nevada por la misma razón que aterrizó en África en el 2013: para volver a su raíz. En Colombia encontraron esos sonidos que los inspiraron en un inicio, como la cumbia, las flautas de millo, la gaita y los tambores, para unirlos luego con el sonido urbano y contemporáneo que obtienen de Los Ángeles.



De manera similar, hace cinco años durante su gira por Sudáfrica, Mozambique y Suazilandia, la banda redescubrió los ritmos originarios del territorio africano. En esa oportunidad intercambiaron conocimientos y experiencias con músicos locales y público universitario, que no sabían que nuestra música folclórica proviene de África.



Mejía cuenta cómo aquella gira fue un reencuentro de la banda con su esencia. “Fue una revelación para nosotros, porque nos encontramos con esa música que nos inspiró, pero ya de primera mano, en el continente primario. Es precisamente una música con la que hemos crecido acá en Colombia, toda la influencia africana”.



Sin embargo, más allá de los ritmos tradicionales, Bomba se caracteriza por su capacidad de fusionar diferentes sonidos y crear armonías entre géneros que, aparentemente, poco tienen en común. Así, durante el 2017, la agrupación colombiana puso a sonar su electrocumbia en la misma tarima donde resonó el ‘indie’ rock de Arcade Fire, mientras hicieron parte de la gira ‘Infinite Content’ de la banda canadiense.



Experiencia de la cual también están haciendo un documental. Y donde Mejía y Saumet encontraron que ambas bandas tenían en común, entre otras cosas, que Arcade Fire se inspiró por mucha música que Bomba también usó como influencia.



Y aunque el grupo no es ajeno a compartir una canción junto a otro artista, para Mejía el tema de las colaboraciones se ha tornado superficial. “Se han vuelto una moda, ya no tienen mucho que ver con lo artístico sino que se convirtieron en mercadeo. Creo que una colaboración debe hacerse cuando hay un valor artístico y musical que compartir”, cuenta el artista.



Para el segundo día del festival, sus seguidores esperan escuchar canciones como ‘Soy Yo’, ‘To My Love’ y ‘El Alma y El Cuerpo’, que en diferentes épocas también han conectado a la banda con sus raíces.



VALERIA MURCIA Y DAVID PENAGOS

Para EL TIEMPO

En Twitter: @ValMurcia - @DsPenagos