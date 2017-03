Bob Dylan tiene hasta el 10 de junio si quiere el dinero del Nobel

28 de marzo 2017 , 09:21 a.m.

La Acedemia sueca advirtió al galardonado con el Nobel de Literatura, Bob Dylan, que tiene hasta el próximo 10 de junio para dar su discurso de recepción si no quiere perder el dinero de la dotación del premio.

El cantante estadounidense rechazó acudir a la solemne ceremonia de entrega de premios, el 10 de diciembre pasado, y solo envió un discurso de agradecimiento. La Academia sueca, que otorga el premio, espera un discurso de recepción digno de ese nombre, puerta de entrada para recibir los ocho millones de coronas (839.000 euros) que brinda el premio.



Este discurso, todavía llamado "la lección Nobel", puede ser en cualquier formato, inclusive un video o una canción. "No hemos tenido ninguna conversación telefónica con Bob Dylan en los últimos meses. Sin embargo, Dylan es consciente de que debe hacer una lección nobel de aquí al 10 de junio como muy tarde para obtener el pago", escribió Sara Danius, la secretaria permanente de la Academia sueca, el lunes en su blog.



"Lo que él decida, es su problema", añadió. El cantante tiene programados tres conciertos en Suecia. Dos en Estocolmo el 1 y el 2 de abril y otro en Lund (sur), el 9.



Según Danius, los conciertos de Estocolmo estaban planificados mucho antes de que le fuera concedido el premio Nobel. Una cosa es segura, Dylan es y seguirá siendo el premiado de 2016. "En lo que respecta a la Academia sueca, es absolutamente seguro que el laureado con el premio Nobel de Literatura es Bob Dylan y nadie más", destacó Danius.



Primer cantautor en recibir el premio, Dylan recibió su recompensa con un gran silencio, muy debatido en Suecia, y reaccionó solo dos semanas después del anuncio.



Luego, el cantante no dio ninguna explicación sobre su ausencia durante la ceremonia del 10 de diciembre, pero envió un discurso de agradecimientos en el que decía sentirse "honrado por recibir un premio tan prestigioso".



Antes que él, otros premiados como Doris Lessing, Harold Pinter o Elfriede Jelinek no acudieron a Estocolmo, pero realizaron su "lección Nobel".



